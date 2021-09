Tính đến ngày 28/9, Trung tâm an sinh TP.HCM đã chuyển cho các quận, huyện và TP Thủ Đức hơn 2 triệu túi an sinh để hỗ trợ người dân khó khăn vì dịch.

Chiều 28/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP.

Báo cáo tại buổi họp, Ban Chỉ đạo cho biết, việc thực hiện hỗ trợ túi an sinh do Trung tâm an sinh TP thực hiện đã phát hơn 2 triệu túi an sinh cho người dân khó khăn.

Lực lượng quân đội trao thực phẩm tận nhà dân tại TP.HCM

Cụ thể, trong ngày 28/9 Trung tâm an sinh Thành phố đã tiếp nhận các mặt hàng như gạo, cà phê, mỳ, trà... trị giá hơn 1,8 tỷ đồng. Gạo của Bộ Tư lệnh Hải Quân được đơn vị chủ động phân phối đến 21 quận huyện, thành phố Thủ Đức

Trung tâm an sinh Thành phố đã tiến hành xuất kho Bình Điền mặt hàng gạo do tỉnh Ninh Bình tài trợ đến các đơn vị Bộ Tư lệnh Thành phố, Công an Thành phố, Trung tâm an sinh 21 quận huyện, thành phố Thủ Đức, bếp ăn bệnh viện Trưng Vương - Hùng Vương, tổng trị giá phân phối 3,1 tỷ đồng.

Tính từ ngày 15/8 đến 28/9, tổng số túi an sinh đã chuyển quận, huyện, thành phố Thủ Đức là hơn 2 triệu túi (tăng 4.000 túi so với ngày 27/9/2021).

Dự kiến trong ngày 29/9, sẽ chuyển tiếp 5.000 túi an sinh về trung tâm an sinh cấp huyện, xã...để hỗ trợ cho người dân.

Theo Ủy ban MTTQ TP.HCM, trong thời gian tới, ngoài hỗ trợ người dân, Trung tâm an sinh Thành phố tiếp tục chuyển hàng hoá phân phối hỗ trợ các Bệnh viện dã chiến, Bệnh viện điều trị Covid-19, các bếp ăn thiện nguyện và hỗ trợ các lực lượng tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn.

Về đi chợ hộ, Ban Chỉ đạo cho biết, tổng nhu cầu đăng ký trong ngày là 43.696 lượt hộ, giảm 3,28% (tương đương giảm 1.484 lượt hộ so với ngày hôm trước). Đây là mức nhu cầu đăng ký trong ngày thấp nhất kể từ khi bắt đầu triển khai chương trình (ngày 23/8/2021: nhu cầu đăng ký đạt 51.188 lượt hộ).

Theo Ban Chỉ đạo, mặc dù nhu cầu đăng ký nhìn chung giảm, nhưng vẫn có 10/22 địa bàn (đặc biệt là huyện Cần Giờ và huyện Củ Chi đang triển khai phát phiếu đi chợ trực tiếp cho người dân 01 tuần/lần/hộ) có nhu cầu “đi chợ hộ” tăng; do một số địa bàn triển khai chương trình giảm giá mua hàng (như Quận 11), người dân không mất chi phí giao hàng so với hình thức mua hàng online (và giao nhận qua shipper); đồng thời, một bộ phận người dân có tâm lý tiêu dùng khi một số địa phương chưa có kế hoạch cụ thể về mở chợ truyền thống.

Kết quả thực hiện: có 44.279 lượt hộ được cung ứng hàng hóa, tỷ lệ đạt 101,3% số hộ đăng ký.

Ngoài ra, tại buổi họp báo, đại diện Sở LĐ-TB&XH cho biết, hiện nay danh sách gói hỗ trợ đợt 3 đang được khẩn trương rà soát từ cơ sở, để khẩn trương chốt lần cuối. Cách làm theo kiểu cuốn chiếu, xong đến đâu thì trao tiền đến đó.

Vị đại diện nhắc lại thông tin, theo chỉ đạo của UBND TP, gói hỗ trợ đợt 3 sẽ tiến hành trao cho người dân từ ngày 1/10 đến 15/10 và thực hiện qua aap.

Trước đó, UBND TP đã duyệt gói hỗ trợ đợt 3 hơn 7,3 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ khoảng 7,3 triệu người dân gặp khó khăn vì dịch Covid-19, với mức 1 triệu đồng/người.

Tiêm hơn 9,7 triệu mũi vắc xin



Cũng tại buổi họp báo, ông Phạm Đức Hải, Phó Ban Chỉ đạo cho biết, số bệnh nhân xuất viện (3.131 ca) đã vượt số nhập viện (2.674 ca); bệnh nhân nặng thở máy cũng giảm sâu khi ngày 26/9 có 1.856 ca thì đến ngày 27/9 còn 1.793 ca.



Cụ thể, tính đến 18h ngày 27/9 có 376.337 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP Hồ Chí Minh được Bộ Y tế công bố, bao gồm 375.853 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 484 trường hợp nhập cảnh.



Hiện đang điều trị 37.897 bệnh nhân, trong đó: có 3.703 trẻ em dưới 16 tuổi, 1.793 bệnh nhân nặng đang thở máy và 22 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 27/9: có 2.674 bệnh nhân nhập viện, có 3.131 bệnh nhân xuất viện, 131 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong cộng dồn từ 01/01/2021 đến nay là 14.631).



Về kết quả xét nghiệm, từ 18h ngày 26/9 đến 18h 27/9 đã lấy 1.269.881 mẫu, trong đó có 4.522 mẫu đơn và 39 mẫu gộp, số mẫu làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên là 1.264.830 mẫu.



Về tiêm chủng vắc, tổng số mũi vắc xin đã triển khai tiêm đến ngày 27/9 là 9.777.840 (tăng 152.032 mũi vắc xin so với ngày 26/9), trong đó tổng số mũi 1 là 6.824.718 (tăng 8.605 mũi vắc xin so với ngày 26/9), mũi 2 là 2.953.122 (tăng 143.427 mũi vắc xin so với ngày 26/09/2021), số người được tiêm trên 65 tuổi, có bệnh nền là 1.122.667 người.

TP.HCM giải đáp việc người dân muốn về quê hay trở lại thành phố từ 1/10 TP.HCM dự kiến nới lỏng một số hoạt động từ 1/10, nhiều người dân bày tỏ mong muốn được về quê, số khác mong trở lại thành phố. Ngành chức năng giải đáp về vấn đề này.

Hồ Văn