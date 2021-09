Nếu kế hoạch được thông qua, TP Vũng Tàu sẽ cho phép người dân và du khách tắm biển theo khung giờ từ 5h - 7h hàng ngày, tuy nhiên phải đảm bảo giữ khoảng cách an toàn, điều kiện phòng chống dịch.

UBND TP Vũng Tàu dự kiến sẽ trình UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xem xét, thông qua kế hoạch phục hồi kinh tế - xã hội trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn vào ngày mai (21/9).

Theo đó, lộ trình phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội của TP Vũng Tàu được thực hiện qua 4 giai đoạn, dựa vào kết quả thực tế kiểm soát dịch bệnh để có hướng điều chỉnh phù hợp cho từng giai đoạn tiếp theo.

Giai đoạn 1 (từ nay đến 30/9), TP Vũng Tàu xem xét mở lại một số chợ truyền thống và chỉ cho phép kinh doanh các mặt hàng thiết yếu. Đối với các phường, xã không còn khu phong tỏa sẽ tổ chức phương án “lao động an toàn - hành trình an toàn - doanh nghiệp an toàn” trong cùng địa bàn vùng xanh và các địa bàn vùng xanh lân cận.

Du khách vui chơi, tắm biển Vũng Tàu vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 vừa qua. Ảnh: Quang Hưng

Cùng với đó, xem xét nới lỏng việc đi lại của người dân và một số các hoạt động buôn bán, kinh doanh trong phạm vi từng phường, trên cơ sở kết quả tiêm vắc xin và xét nghiệm, đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Giai đoạn 2 (từ 1/10 đến 31/10), cho phép một số các loại hình doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động trở lại từ 6h-19h hàng ngày, gồm: dịch vụ bưu chính, viễn thông; thiết bị tin học văn phòng; dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, dịch vụ bảo trì, sửa chữa công trình, máy móc thiết bị; các cơ sở dịch vụ ăn uống không phục vụ tại chỗ, chỉ bán với hình thức mang đi…

Đối với các “vùng xanh”, cho phép một số hoạt động thể dục thể thao đơn lẻ hoạt động trở lại như: đi bộ, tập thể dục, golf, tennis nhưng phải đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu 2m, không tập trung quá 10 người/khu vực.

Tắm biển theo khung giờ từ 5h đến 7h hàng ngày

Giai đoạn 3 (từ 1/11 đến 31/12), mở rộng, khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội cho phù hợp với tình hình dịch bệnh, trừ một số các loại hình hoạt động, cụ thể như: các cơ sở chăm sóc sức khỏe, cơ sở vật lý trị liệu; massage; spa; xông hơi; các tụ điểm, khu vui chơi, giải trí; sân khấu các loại; rạp chiếu phim; trung tâm nhà hàng - tiệc cưới…

Các cơ sở kinh doanh loại hình thể dục thể thao trong nhà, trung tâm thể dục thể thao được phép hoạt động trở lại trên nguyên tắc người tham gia đảm bảo tiêm đầy đủ hai mũi vắc xin, giữ khoảng cách tối thiểu 2m, không tập trung quá 10 người/khu vực.

Đáng chú ý, giai đoạn này TP Vũng Tàu sẽ mở cửa một số điểm du lịch đủ điều kiện về công tác phòng, chống dịch. Cho phép người dân và du khách tắm biển với đề xuất theo khung giờ từ 5h đến 7h hàng ngày, nhưng phải đảm bảo giữ khoảng cách an toàn.

Ngoài ra, cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống tại chỗ nhưng không phục vụ quá 20 người trở lên cùng một lúc.

Giai đoạn 4 từ 1/1/2022, khoảng thời gian để TP Vũng Tàu thực hiện phát triển kinh tế, xã hội năm 2022, trong trạng thái bình thường.

Từ tháng cuối tháng 8 đến nay, TP Vũng Tàu đã ghi nhận 1.364 ca mắc Covid-19, trong đó hơn 820 bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh. Hiện TP này còn 21 khu phong tỏa với 1.088 hộ dân, phường 11 và phường Thắng Nhì là hai địa phương có số ca nhiễm cao nhất trên địa bàn.

Quang Hưng