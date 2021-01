Các lực lượng của Công an TP.HCM sẽ triển khai lực lượng bảo vệ cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đài kiểm soát không lưu và đài radar Tân Sơn Nhất

Sáng 21/1, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Công an TP.HCM đã triển khai phương án tổ chức lực lượng cảnh sát vũ trang bảo vệ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các công trình quan trọng liên quan an ninh quốc gia theo quyết định của Thủ tướng.





Thiếu tướng Lê Hồng Nam động viên các lực lượng



Giám đốc Công an TP.HCM, thiếu tướng Lê Hồng Nam khẳng định, trong những năm qua, an ninh trật tự tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất được chú trọng, đảm bảo nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự.

Đặc biệt, các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá, phá hoại gây mất ổn định tình hình trong nước; nhất là việc kích động biểu tình gây rối, gây cháy nổ, khủng bố phá hoại… trong đó có nhắm vào khu vực sân bay, ngành hàng không.

Nhiều lực lượng của Công an TP.HCM và Công an quận Tân Bình trang bị vũ trang bảo vệ sân bay

Trong sáng nay, Công an TP.HCM công bố các lực lượng tham gia bảo vệ vũ trang bảo vệ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đài kiểm soát không lưu, đài radar Tân Sơn Nhất… bao gồm các lực lượng như: phòng An ninh chính trị nội bộ, phòng Cảnh sát bảo vệ, phòng Cảnh sát hình sự, Trung đoàn CSCĐ, phòng CSGT đường bộ - đường sắt và Công an quận Tân Bình.

