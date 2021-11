Công an cho biết đang điều tra, truy tìm hung thủ chém đứt gân 5 con bò của anh Nguyễn Văn Quyền ở xóm 9, xã Nghi Phong (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) gây dư luận bức xúc.

Chiều 17/11, Đại úy Trần Quang Trung - Trưởng Công an xã Nghi Phong cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo của anh Nguyễn Văn Quyền (SN 1979), trú tại xóm 9 về việc có kẻ gian dùng dao chém đàn bò bị thương nặng ở chân. Lực lượng Công an xã đã đến hiện trường, phối hợp với Công an huyện ghi nhận và khám nghiệm vụ việc.

Theo đó, sáng ngày 13/11, khi đang cho bò ăn, anh Quyền phát hiện 5/6 con bò đang nhốt ở trên vườn đất trống của nhà anh Lê Minh Thế, trú tại xóm 9, xã Nghi Phong bị kẻ gian chém đứt gân phía sau.

Cả 5 con bò đều bị chém một nhát dao ở vị trí rất hiểm, khiến chúng không thể đứng vững.

Điều này cho thấy, kẻ gian chém con bò đứt gân phải là người am hiểu về điểm yếu nhất của con bò trước khi ra tay.

“Chúng tôi đã lập biên bản sự việc, thống kê thiệt hại, ghi nhận lời khai của những người liên quan, đồng thời rà soát tất cả hệ thống camera trên các tuyến đường đi vào khu vực đất nhà anh Quyền...” – Đại úy Trung cho hay.

Còn theo thông tin ban đầu, anh Quyền là người hành nghề buôn bán trâu, bò từ nhiều huyện thị trong và ngoài tỉnh. Số bò kể trên được anh mua ở nhiều nơi trong vòng 1 tháng qua để bán lại. Tuy nhiên, do chưa gom đủ số lượng trâu, bò và dịch bệnh Covid-19 nên tạm nuôi nhốt tạm tại khu đất nhà anh Thế.

Khu vực anh Quyền nuôi nhốt bò nằm cách biệt, không có nhà dân, vắng người đi lại.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Nghi Lộc tích cực điều tra, làm rõ.

