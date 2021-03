Tối 17/3, ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch UBND thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, địa phương vừa xảy ra vụ việc một em học sinh bị đối tượng lạ mặt đánh ngất xỉu khi đi học về.

“Sau khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương đã xuống bệnh viện động viên, trấn an gia đình. Đồng thời, chỉ đạo Công an thị trấn Ngãi Giao phối hợp với Công an huyện Châu Đức khẩn trương điều tra vụ việc”, ông Quang thông tin.

Cụ thể, khoảng 16h30 chiều cùng ngày, em Trần Ngọc Trà M. (SN 2009, trú tại ấp Hoàng Giao, thị trấn Ngãi Giao) là học sinh lớp 6 Trường THCS Phan Bội Châu, đang đi học về đến đoạn đường lô cao su thuộc đội 3, ấp Hoàng Giao thì bị đối tượng lạ mặt tấn công dã man đến ngất xỉu.

Đến hơn 17h, em M. tỉnh lại chạy về nhà người dì gần đó trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, sợ hãi.

Chiếc xe đạp của M. khi đi học

Sau đó, gia đình đưa em M. đến khám và điều trị tại Trung tâm y tế huyện Châu Đức. Đến 21h, em M. được chuyển xuống điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa.

Bước đầu kể với cha mẹ, em M. cho biết, sau khi hết giờ học, em đạp xe về nhà. Khi đang đi trên đường lô cao su vắng thì bị một người đàn ông chạy theo giật tóc, rồi đánh liên tục vào đầu và chèn lên cổ. Mặc dù em M. kêu cứu xin tha, nhưng đối tượng lạ mặt vẫn đánh liên tục.

Theo anh Trần Thanh Nhân (cha của bé M.), hiện em M. đang rất hoảng loạn, lo sợ nên gia đình và cơ quan công an chưa khai thác được thêm thông tin.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo Công an huyện Châu Đức cho biết đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ xác minh, điều tra và truy tìm để làm rõ động cơ, mục đích của đối tượng gây án.

Quang Hưng