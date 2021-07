Quốc lộ 5 tắc dài khoảng 10 km do hàng trăm người dân chen chúc chờ test nhanh SARS-CoV-2 tại chốt kiểm dịch để vào Hải Phòng.

Hải Phòng yêu cầu người dân muốn vào thành phố phải có giấy xét nghiệm hoặc kết quả test nhanh âm tính với SARS-CoV-2.

Sau khi chính sách ban hành, trên QL5 cũ và QL5 mới, QL10… xảy ra tình trạng tắc đường.

Đặc biệt tại QL5 cũ, đoạn giáp ranh giữa Hải Dương và Hải Phòng xảy ra tình trạng xe ô tô, xe tải xếp hàng dài hơn 10 km để vào thành phố. Giữa nắng nóng, lực lượng CSGT phải căng mình điều tiết nhưng không thể khơi thông quốc lộ.

Các phương tiện xếp hàng dài trên QL5

Dù xe container không thuộc diện phải xuất trình giấy xét nghiệm tại chốt, nhưng vẫn chịu cảnh tắc đường

Chiều 9/7, QL5 đoạn qua huyện Kim Thành (Hải Dương) tê liệt chiều xe hướng Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy chen giữa làn xe container dày đặc

Có mặt tại Trạm kiểm dịch Covid-19, đặt tại địa phận xã Lê Thiện, huyện An Dương, PV VietNamNet ghi nhận cảnh tượng hàng trăm xe ô tô con, container 'chôn chân' kéo dài trên đường.

Tại chốt kiểm dịch, hàng chục người dân tụ tập dưới các nhà bạt được dựng tạm để chờ test SARS-CoV-2.

Chôn chân vì phía trước là trạm kiểm dịch

Cảnh hiếm thấy trên QL5

Trong khi đó, chiều từ Hải Phòng đi Hà Nội lại thưa thớt phương tiện.

Người dân xuống xe để vào khu vực xét nghiệm ở Hải Phòng

Lực lượng công an, quân đội phơi nắng hướng dẫn giao thông

\ Người dân đỏ mắt chờ gọi tên

Rất đông người tập trung chờ lấy mẫu xét nghiệm, bất chấp cảnh báo lây nhiễm Covid-19

Ai cũng sốt ruột chờ đến lượt mình, mỗi người chờ khoảng 1 giờ để được gọi tên



Lực lượng y tế luôn tay tiếp nhận giấy xin test của người dân.

Lấy mẫu nhanh tại trạm kiểm dịch

Bà Trần Thị Hạnh, 65 tuổi, từ Hải Dường vào Hải Phòng cho biết: “Tôi ở huyện Kim Thành là nơi không còn dịch Covid-19. Nhưng xuống Hải Phòng cách nhà chỉ mươi km cũng phải mất tiền xét nghiệm.

Trời nắng, người dân đứng chen chân như thế này, đúng là lợi bất cập hại. Nếu không may trong nhóm người chờ đợi, ai đó nhiễm dịch, mà kết quả test nhanh 1 lần hôm nay chưa kịp ghi nhận thì thật đáng ngại'.

Trước đó, Sở Y tế Hải Phòng đã ra văn bản thống nhất việc thu giá dịch vụ xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 là 230.000 đồng/mẫu. Sở yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện niêm yết giá dịch vụ, thu đúng mức giá niêm yết.

Lực lượng y tế căng mình giữa trời nắng, nhưng vẫn không thể làm nhanh hơn

Thực hiện chủ trương này, UBND các quận, huyện: An Dương, An Lão, Hải An, Dương Kinh, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo và các bệnh viện: Hữu nghị Việt Tiệp, Kiến An, Đại học Y Hải Phòng đã đưa cơ sở vật chất, thiết bị, nhân lực đến để thiết lập điểm lấy mẫu xét nghiệm tại chỗ cho người dân.

Tính đến 19h tối nay (9/7), cơ quan chức năng Hải Phòng chưa ghi nhận trường hợp người dân nào vào thành phố dương tính với SARS-CoV-2, qua test nhanh.



Nguyễn Thu Hằng