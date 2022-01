Sáng 18/1, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) thông tin, sau gần một năm triển khai cấp CCCD, đến nay đã in và trả về cho công an địa phương gần 60 triệu thẻ CCCD gắn chip điện tử.