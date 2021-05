Đại tá Phạm Hoài Nam – Trưởng Phòng PC01, Công an tỉnh Nghệ An cùng người thân của Phú là chị gái trực tiếp vào nhà đối tượng tiếp cận, vận động và thuyết phục đối tượng.

Chiều 1/5, tại trụ sở Công an tỉnh Nghệ An diễn ra lễ trao thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc của công an các đơn vị, địa phương đấu tranh, bắt giữ đối tượng sử dụng súng gây ra vụ giết người xảy ra vào sáng (30/4) tại xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An.

Thượng tá Trần Đức Thân – Trưởng Phòng PC02 (Công an tỉnh Nghệ An) báo cáo vụ án: Vào lúc 8h10 ngày 30/4, Công an TP Vinh nhận được tin báo xảy ra nổ súng tại cổng nhà Cao Trọng Phú (SN 1962, trú tại xóm 7, xã Nghi Kim) có 2 người bị thương. Đối tượng nổ súng sau đó vào cố thủ bên trong nhà.

Buổi lễ trao thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh Nghệ An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh tặng hoa chúc mừng lực lượng Công an tỉnh Nghệ An - Ảnh: Quốc Huy

Nhận thấy tích chất vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, Đại tá Phạm Thế Tùng – Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cùng nhiều lực lượng khác trực tiếp có mặt ở hiện trường chỉ đạo bố trí lực lượng, phương tiện phong toả nhà đối tượng.

Hai người bị trúng đạn ngay sau đó được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên 2 người đã tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là Đặng Ngọc Anh (SN 1986, trú tại P.1 quận Bình Thạch, TP.HCM) và Ngô Quang Hưng (SN 1979, trú tại P.Vinh Tân, TP Vinh).

Qua rà soát, xác định đối tượng gây án rất manh động, có sử dụng vũ khí hàng nóng. Các lực lượng đã kiên trì vận động, thuyết phục đối tượng bằng nhiều cách.

“Vợ cũ và con của đối tượng trực tiếp có mặt tại hiện trường để thuyết phục. Lãnh đạo công an tỉnh đã trực tiếp vận động đối tượng, đánh giá đúng bản chất đối tượng để đưa ra phương án” – báo cáo nêu rõ.

Từ đó, Đại tá Phạm Hoài Nam – Trưởng Phòng PC01 cùng người thân của Phú là chị gái trực tiếp vào nhà đối tượng tiếp cận, vận động và thuyết phục đối tượng.

Đại tá Phạm Hoài Nam là người trực tiếp vào nhà thương thảo, thuyết phục đối tượng nổ súng bắn chết người đi ra đầu thú

Sau hơn 2 tiếng kiên trì vận động, thuyết phục đối tượng Phú, đến hơn 13h cùng ngày đối tượng Cao Trọng Phú đã giao nộp vũ khí và đầu hàng.

Tại cơ quan điều tra, qua khai thác nhanh đối tượng Phú khai nhận, Phú làm ăn sinh sống tại TP.HCM từ năm 1983 và buôn bán ở Tây Ninh sang tận Campuchia.

“Do làm ăn thua lỗ lại trước tình hình dịch bệnh khó khăn nên Phú về quê lấy vợ. Từ khi TP.HCM về Nghệ An, Phú có biểu hiện trầm cảm, hoang tưởng, lo sợ các đối tượng từ phía Nam trở về sẽ thủ tiêu mình. Phú đã nhiều lần lấy dao đâm vào xe mình, gọi người đến bắt người trong xe nhưng không có người” – báo cáo nêu.

Sáng 30/4, có 3 người gồm Đặng Ngọc Anh, Ngô Quang Hưng và Nguyễn Đức V. đến nhà Phú để hỏi việc mua bán đất. Quá trình này đã xảy ra xích mích, mâu thuẫn nên Phú nghĩ các đối tượng sẽ hại mình.

Phú đã lấy một khẩu súng ngắn bắn vào Ngọc Anh và Quang Hưng, riêng V. bỏ chạy. Công an tỉnh Nghệ An và Viện kiểm sát đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ án.

Trao thưởng 110 triệu đồng

Ông Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tại buổi lễ chia sẻ: Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, mưu trí, dũng cảm để khống chế, bắt giữ đối tượng giết người đặc biệt nghiêm trọng.

Ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - Ảnh: Quốc Huy

Trước thành tích đó, UBND tỉnh Nghệ An đã tặng thưởng 70 triệu đồng cho các lực lượng Công an tỉnh, thành phố trong quá trình tham gia đánh án. Ngoài ra, Công an tỉnh Nghệ An cũng ký tặng thưởng 40 triệu đồng cho các lực lượng tham gia vụ án.

Đại tá Phạm Thế Tùng – Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, trước vụ việc có tính chất nghiêm trọng, lực lượng công an đã dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh thuyết phục đối tượng.

Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An - Ảnh: Quốc Huy

“Đặc biệt có Đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng PC01 đã rất bản lĩnh, dũng cảm trực tiếp vào thuyết phục đối tượng. Có thể nói quá trình thuyết phục đã đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia bắt, cho chính đối tượng và nhân dân là thành công nhất trong vụ án này” – Đại tá Tùng chia sẻ.

Nã súng kinh hoàng ở Nghệ An, 2 người tử vong Công an tỉnh Nghệ An sáng nay (30/4) phong tỏa hiện trường điều tra vụ nổ súng khiến 2 người tử vong.

Quốc Huy