Yêu Việt Nam từ khi đặt chân đến, vợ chồng người Thụy Điển, anh Kawa Wandi và chị Nishte cùng các con đã định cư ở TP Hội An hai năm nay và đang nung nấu ước mơ giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Bén duyên với Việt Nam

Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả ở Thụy Điển, anh Wandi hiểu được nỗi lòng của những phận người chưa có cuộc sống kém may mắn.

“Cảm nhận được vất vả của những người khó khăn nên tôi quyết tâm làm một điều gì đó hỗ trợ họ ngay từ trẻ.

Năm 20 tuổi, tôi đã đến bệnh viện trao những phần quà nhỏ như: cà chua, khoai tây… cho những người khó khăn với đồng tiền tích góp được của bản thân" - anh Wandi chia sẻ.

Sau khi lập gia đình, tôi cùng vợ phát triển xây dựng cho bản thân 3 nhà hàng tại đất nước Thụy Điển nhưng vẫn nung nấu giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Anh Wandi cùng những người bạn nấu cơm hỗ trợ bà con ở Hội An gặp khó khăn trong dịch Covid-19

Đến năm 2017, anh Wandi và vợ (chị Nishte) quyết định bán lại toàn bộ nhà hàng ở Thụy Điển để bắt đầu chuyến “phiêu lưu” giúp đỡ mọi người trên toàn thế giới.

Anh nhớ lại: “Tôi cùng gia đình đến rất nhiều đất nước trên thế giới để giúp đỡ người dân, từ Anh, Mỹ, Pháp… đến vùng đất xa xôi tại châu Phi, đáp đến Lào, Campuchia, Malaysia và cuối cùng là Việt Nam”.

Ở mỗi nước, tôi cùng với vợ đều có những kỷ niệm vui người dân tại đó. Tại Cộng hòa Nam Phi, tôi nhận nuôi 5 bạn nhỏ. Hàng tháng mỗi bạn sẽ nhận được 200 USD hỗ trợ cho việc sinh hoạt.

"Rong ruổi nhiều nước, tìm hiểu nhiều nền văn hóa khác nhau và đầu năm 2020 chúng tôi chọn Việt Nam là nơi đặt chân cuối cùng trong hành trình viết lên những câu chuyện đẹp" - anh nói.

“Khi tôi đến Hội An, tôi bị lôi cuốn bởi những ngôi nhà nơi đây. Cảnh đẹp Hội An khiến tôi say đắm. Thêm nữa, ở đây yên bình, đặc biệt con người rất thân thiện. Tôi và vợ quyết định dừng chân lại đây để thực hiện giấc mơ giúp đỡ những người khó khăn. Dù mới định cư được gần 2 năm nhưng gia đình tôi coi đây là quê hương thứ hai của mình”, anh Wandi tâm sự.

"Phải hỗ trợ hết mình cho quê hương thứ hai"

Đang tất bật chuẩn bị cho những chuyến hàng hỗ trợ người dân TP Hội An, anh chia sẻ: Thấy những người khó khăn mà mình lại làm ngơ thì có lỗi lắm. Và tôi nghĩ "mình phải hỗ trợ hết mình cho quê hương thứ hai”.

Vợ chồng người Thụy Điển cùng người dân Hội An nấu cơm và đợi người dân khó khăn tới nhận

Đã hai tuần nay, TP Hội An thực hiện giãn cách xã hội, anh Wandi và nhóm bạn đã tổ chức nhiều đợt hỗ trợ nhu yếu phẩm trực tiếp đến những bà con đang có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Các suất quà nhóm anh Wandi chuẩn bị gửi đến người dân gặp khó khăn do dịch bệnh gồm có gạo, thịt hộp, mì tôm, dầu ăn... Mỗi suất dao động khoảng 400.000 đồng.

Anh Wandi nhớ lại: Cách đây ba ngày, tôi đến phường Tân An (TP Hội An) để tặng quà. Tôi đã không kìm được cảm xúc khi thấy cảnh một bác trai hơn 60 tuổi đang nuôi mẹ 80 tuổi và người con trai của mình bị tâm thần nằm trên giường xây bằng bê tông. Tôi đã khóc...

"Đó là cảnh tôi cảm thấy ám ảnh nhất, vì sao cuộc đời lại có nhiều người bất hạnh như vậy. Sau đó tôi đã tặng quà cho cụ già và mong có dịp sẽ quay lại hỗ trợ” - anh xúc động.

Vợ anh Wandi cũng tham gia nấu cơm hỗ trợ bà con khó khăn

Không chỉ hỗ trợ về các suất quà cho bà con, vợ chồng anh Wandi cùng với người bạn đồng hành của mình là anh Trang Quốc Trí (TP Hội An) đã nấu hơn 3.500 suất cơm để hỗ trợ cho 4 khu cách ly và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.

Anh Trí cho biết: “Năm ngoái, gia đình Wandi thuê nhà sát nhà tôi. Chúng tôi làm quen nhau và cùng chung ý tưởng giúp đỡ những người khó khăn nên cả nhóm cùng lên đường hỗ trợ bà con. Không chỉ riêng năm nay chúng tôi giúp đỡ bà con trên địa bàn TP. Năm 2020, cả nhóm đã ra đến Quảng Trị để hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bão lũ”.

Những hộp cơm đã hoàn thành để phát miễn phí cho bà con

Không chỉ hỗ trợ vùng dịch, vùng lũ, đầu năm 2021 anh cùng nhóm bạn đã xây mới và sửa chữa hai hệ thống xử lý nước sạch sinh hoạt cho người dân xã Dang (huyện Tây Giang - tỉnh Quảng Nam) với trị giá gần 200 triệu đồng.

Anh Wandi tiếp lời, để có được việc làm ý nghĩa như vậy tôi phải cảm ơn vợ của tôi, người luôn ủng hộ và sát cánh cùng tôi trên mọi nẻo đường. Cảm ơn đến Trí - người giúp tôi biết đến thiện nguyện ở Việt Nam.

“Những ngày tiếp theo, tôi vẫn muốn cùng những người bạn đồng hành để giúp đỡ bà con trong mùa dịch.

Với tôi Thụy Điển là nơi sinh ra nhưng Việt Nam lại là quê hương thứ hai - nên tôi sẽ cố gắng hết mình để góp phần làm đẹp mảnh đất này”, anh Wandi trải lòng.

Cảm ơn bạn đã hết lòng vì người nghèo...

Trước việc làm ý nghĩa của vợ chồng anh Wandi, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Văn Lanh bày tỏ: Gia đình bạn đã chọn Hội An là nơi “đất lành chim đậu”. Nhưng thực tế chưa được như gia đình bạn mơ ước và chúng ta mong muốn.

"Đại dịch ập đến và kéo dài, gia đình bạn đã nhanh chóng hoà nhập, đồng hành cùng nhân dân thành phố. Những điều bạn đã làm rất điềm đạm, lặng thầm nhưng đã góp phần nhen nhóm và thổi bùng ngọn lửa vì cộng đồng, vì những cảnh đời còn khó khăn và bất hạnh, góp phần làm cho chúng ta cảm thấy ấm áp, mạnh mẽ hơn trong cuộc chiến này" - ông Lanh chia sẻ.

Cảm ơn gia đình bạn và những người bạn xa gần đã hết lòng vì Việt Nam, vì Hội An, vì những người nghèo khó!

"Tình người sẽ tiếp thêm sức mạnh để chúng ta cùng nhau vượt qua mọi thử thách" - ông Nguyễn Văn Lanh cảm ơn Wandi vì những hoạt động ý nghĩa...

Công Sáng - Nguyễn Hiền