Tại hội nghị tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội mà Bộ Công an tổ chức vào tháng 7/2020, Thượng tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an xác định phòng ngừa là một nội dung công tác trọng tâm rất quan trọng, với mục tiêu kéo giảm từ 3 - 5% số vụ phạm pháp hình sự mỗi năm. Bảo vệ tính mạng nhân dân là mục tiêu cao nhất, đồng thời có ý nghĩa xã hội, nhân văn sâu sắc. Nếu giảm được khoảng 2.500 vụ phạm pháp hình sự mỗi năm thì sẽ có khoảng hơn 2.000 gia đình không có người phạm tội, trại giam bớt đi được số phạm nhân. Do đó, Bộ Công an đề nghị các bộ, ban, ngành và UBND các địa phương chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp cùng lực lượng Công an triển khai toàn diện công tác phòng ngừa tội phạm, trong đó chú ý đặc biệt là phòng ngừa tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội. Tập trung nhất là chủ động phát hiện sớm, kịp thời hòa giải các mâu thuẫn thù tức ngay từ khi mới phát sinh, không để tích tụ kéo dài. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân; quản lý, giáo dục, cảm hóa đối tượng tại địa bàn cơ sở. Ngoài ra, tập trung siết chặt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, lao động, xã hội… Xây dựng, nhân rộng và phát huy các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở, khu dân cư, thôn bản, gắn với các phong trào, cuộc vận động, tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới.