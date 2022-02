Người nhà của các nạn nhân trong vụ chìm ca nô ở biển Cửa Đại (Quảng Nam) bần thần ở nhà tang lễ để nhận thi thể người thân.

Trưa 27/2, rất đông người dân tập trung tại nhà tang lễ TP Hội An (tỉnh Quảng Nam). Đây là nơi đặt thi thể của 15 nạn nhân trong vụ chìm ca nô chở 39 người xảy ra chiều 26/2.

Theo cơ quan chức năng, trong sáng nay, có 6 thi thể nạn nhân được đưa đi hỏa táng tại TP Đà Nẵng theo nguyện vọng của gia đình. Những nạn nhân còn lại được bàn giao cho người thân để đưa về quê...

Người thân của các nạn nhân trong vụ chìm ca nô

Người nhà thất thần bên quan tài người thân

Trước đó, khoảng 14h10 ngày 26/2, tại tuyến đường thủy nội địa thuộc vùng biển Cửa Đại - Cù Lao Chàm, TP Hội An (cách trạm Biên phòng Cửa Đại 2 hải lý), tàu cao tốc chở khách Phương Đông biển số QNa-1152 do ông Võ Lê Sen làm thuyền trưởng cùng 2 thuyền viên, trên tàu chở 36 hành khách (gồm 34 người lớn và 2 trẻ em) hành trình đi từ đảo Cù Lao Chàm vào bến thủy nội địa Cửa Đại xã Tân Hiệp, TP Hội An. Khi vào cách bờ khoảng 2 hải lý thì tàu bị lật chìm.

Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo, cử đoàn công tác do Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn và phối hợp Công an tỉnh Quảng Nam tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cơ quan chức năng chuẩn bị liệm một nạn nhân xấu số

Bàn thờ dành cho những nạn nhân tử vong

Người dân tụ tập rất đông trước nhà tang lễ

Người dân quyên góp ủng hộ gia đình những nạn nhân

Xe của Ban nghĩa trang TP Đà Nẵng đến chở các nạn nhân về quê

Quan tài của nạn nhân trong vụ chìm ca no

Người thân bưng lư hương của các nạn nhân ra xe

6 thi thể nạn nhân được đưa đi hỏa táng tại TP Đà Nẵng theo nguyện vọng của gia đình

Những nạn nhân còn lại được bàn giao cho người thân để đưa về quê an táng

Công Sáng