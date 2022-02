Lực lượng chức năng vừa tìm thấy thêm 2 nạn nhân trong vụ chìm ca nô ở biển Cửa Đại. Đến nay đã có 15 người tử vong.

Lúc 1h20 sáng 27/2, chủ tịch UBND phường Cửa Đại (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) Lê Công Sỹ cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thêm được thi thể 2 trẻ em trong vụ chìm ca nô chiều 26/2.

Như vậy, ngoài 22 người được cứu, 15 người tử vong, vẫn còn 2 người chưa được tìm thấy.

“Vì đang trên đường đưa vào bờ nên chưa xác định được 2 bé này tên gì, chỉ nhận được thông tin báo về xác nhận đã tìm được thi thể 2 bé trong 4 người mất tích còn lại”, ông Sỹ nói.

Lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm nạn nhân chiều 26/2

Trước đó, khoảng 14h ngày 26/2 ca nô số hiệu QNa1152 của Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông chở 39 người từ Cù Lao Chàm về Cửa Đại. Về đến gần bờ Cửa Đại, thuyền gặp dòng nước cản, bị tai nạn, khiến 13 người chết, mất tích 4 người, 22 người được cứu sống. Trong số 4 người mất tích có 3 trẻ nhỏ và 1 phụ nữ.

Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT quốc gia Khuất Việt Hùng nhìn nhận đây và vụ chìm tàu đặc biệt nghiêm trọng.

“Khi nghe thông tin báo cáo, tôi thật sự không tin khi nghe được có đến từng ấy người chết, tôi thực sự đau xót. Từ sự việc này đề nghị tỉnh Quảng Nam kiểm tra độ an toàn của toàn bộ phương tiện tàu thuyền, tăng cường khả năng quan trắc, đảm bảo an toàn luồng tuyến. Đây là vấn đề cần nghiên cứu trong thời gian đến. Cần rà soát lại toàn bộ hệ thống hàng hải để cải thiện độ an toàn, linh hoạt luồng tuyến”, ông Khuất Việt Hùng yêu cầu.

Công Sáng - Hồ Giáp