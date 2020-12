Ôm cháu nội trong căn phòng trọ, bà T. mẹ ruột của Thành nói trong nghẹn ngào: "Con tôi sai lầm rồi, không ngờ nó lại đánh một học sinh như vậy. Khi xem đoạn clip, chân tay tôi bủn rủn, chết lặng!".

Bà T. ôm cháu nội (con trai của Thành) tại phòng trọ, xót xa nghĩ đến những tháng ngày sắp tới cháu nội không được gần cha.

Liên quan đến vụ Lê Tấn Thành (SN 1991, ngụ phường Tương Bình Hiệp) bị bắt để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích" vì ra tay đánh nữ sinh Võ Ngọc Khánh V. (SN 2005, học sinh lớp 10) sau vụ va chạm giao thông trên đường Bùi Ngọc Thu (phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), chiều 11/12, chúng tôi đến gặp mẹ của Thành. Trong căn phòng rộng hơn 10m2, bà Phan Thị Mộng T. (SN 1968, mẹ ruột của Thành) lặng lẽ ngồi ôm cháu nội (3 tuổi, con trai Thành). Bà T. chia sẻ về việc làm của con trai mình gây phẫn nộ dư luận mấy ngày qua.

Theo bà T., thời điểm xảy ra sự việc bà không hề hay biết. Sáng 8/12, khi đang đi làm, bà T. được người thân gọi về vì có rất đông người đến nhà. Bà vội xin nghỉ làm đi về và chứng kiến cơ quan công an đọc lệnh bắt con mình. Sau đó, bà T. mới được xem lại đoạn clip mà Thành đã đánh dã man nữ sinh.

Bà Th. sốc khi chứng kiến những hình ảnh con tai mình đánh nữ sinh sau va chạm giao thông vào chiều 7/12.

"Tôi không ngờ con mình lại ra tay một cách dã man như vậy, khi đó tôi bủn rủn chân tay, chết lặng. Gia đình tôi khổ lắm, tôi cứ nghĩ là nó đi làm như thường ngày, không hiểu sao nó lại hành động như vậy. Con tôi sai lầm rồi! Thôi cũng để nó đi cải tạo để sớm trở về với gia đình", bà T. nghẹn ngào.

Bà T. cho biết thêm: "Sau khi biết nhà cháu gái bị con tôi đánh, tôi có qua nhà thăm hỏi, gửi lời xin lỗi đến cháu và gia đình. Tôi cũng muốn phụ giúp cháu trong việc khám chữa bệnh, tuy nhiên phía gia đình cháu nói việc đã xảy ra rồi thì hãy để pháp luật xử lý".

Cũng theo bà T., Thành có vợ nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Sau đó người vợ bỏ đi để lại đứa con trai 3 tuổi cho bà nuôi. "Khi vợ bỏ đi, nó hay đi ăn nhậu nhưng chưa trộm cắp của ai thứ gì. Có điều cái đầu của nó có vấn đề, hay nổi nóng. Nếu ở đâu có đánh nhau, ai rủ là đi ngay", bà T. kể.

Chiều 8/12, đối tượng Thành bị bắt khẩn cấp.

Một người thân của Thành cho biết thêm, Thành đã có vợ rồi nhưng người này đã bỏ đi; còn người ngồi sau xe máy xuất hiện trong clip chỉ là "vợ hờ". Chiều 7/12, Thành chở cô gái này về nhà và nói mới xảy ra tai nạn gần nhà; tuy nhiên Thành không nhắc đến việc đánh nữ sinh.

Sáng 8/12, khi Thành đang ngủ thì có một nhóm người đến tìm. Thành vừa bước ra thì bị đánh tụi bụi. Lúc này, gia đình mới biết là Thành gây tai nạn rồi đánh nữ sinh gây phẫn nộ trong dư luận nên có nhiều nhóm "anh em xã hội" đi lùng sục tìm kiếm Thành để "xử lý". "Toàn bộ sự việc Thành bị đánh đều được camera của nhà tôi ghi lại, những video đó đã được đưa cho công an để làm rõ hành vi của những người này", người thân của Thành nói.

Thành khai nhận hành vi đánh người tại cơ quan công an.

Làm việc với cơ quan công an, Lê Tấn Thành khai, chiều 7/12, sau khi đi nhậu về, Thành chở người thân đi ăn thì bị nữ sinh đi xe đạp điện tông vào, do có hơi men trong người nên mới hành động như vậy. "Lúc đó, do nóng quá nên không kiềm chế được bản thân, nếu như không nhậu say chắc tôi sẽ không làm như vậy. Giờ tôi thấy hành động như vậy là sai", Thành khai.

Trước khi bị bắt do đánh nữ sinh gây phẫn nộ dư luận, Lê Tấn Thành từng bị kết án 8 năm tù vì tội "Cố ý gây thương tích". Thành đã ra tay đánh một người dân gây thương tật 33%. Năm 2015, Thành mãn hạn tù về ngụ tại phường Tương Bình Hiệp. Thời gian này, Thành làm nghề lái xe ba gác để sinh sống.

Cháu V. bị khâu 10 mũi trên đầu, kết quả giám định thương tật của nữ sinh này được xác định là 2%.

Công an TP Thủ Dầu Một đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Tấn Thành để điều tra, làm rõ. Bước đầu, kết quả giám định thương tật của em Võ Ngọc Khánh V. được xác định là 2%.

