Người nhà cho hay, từng đưa nạn nhân đi điều trị tâm thần và gần đây có tâm sự là chán sống. Cơ quan Công an cũng xác định, nạn nhân chết là do tự vẫn.

Liên quan đến vụ thi thể lìa đầu ở chung cư Sài Gòn như VietNamNet đã thông tin, sau khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, phía Công an đã bàn giao thi thể nạn nhân Ngô Thị Anh T (SN 1987) cho gia đình lo hậu sự.

Công an đã thu thập những thông tin liên quan đến nạn nhân, lấy lời khai của các nhân chứng, người có liên quan, đặc biệt là em gái của nạn nhân T.

Đến nay, Công an quận 7 phối hợp cùng Công an TP.HCM đã hoàn tất công tác điều tra ban đầu và đủ cơ sở nhận định, nạn nhân T tự vẫn do có vấn đề về tâm lý, thần kinh.

Hiện trường vụ việc

Theo điều tra ban đầu, nạn nhân tự rơi từ tầng 31 xuống và thi thể nằm tại lưới chắn ở tầng 3.

Nạn nhân chết vì đa chấn thương do có vật va đập mạnh vào thân người, làm đứt đầu nạn nhân.

Công an xác định, nạn nhân T sống cùng gia đình em gái ở căn hộ tại tầng 31 chung cư Hoàng Anh Thanh Bình, phường Tân Hưng, quận 7. Mới đây, chị T có mở một tiệm làm móng tay, chân… ở đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Tân Thuận Đông, quận 7.

Công an có lấy lời khai của em gái nạn nhân T. Người này cho biết, trưa 8/1 chị cùng các con ngủ trong phòng, còn chị T ở ngoài phòng khách căn hộ. Khi thức dậy, chị không thấy chị gái đâu, có gọi điện thoại nhưng không được.

Người em gái nghĩ chị mình đi lễ nhà thờ dịp cuối tuần. Một lúc sau, chị nhận thông tin sốc về thi thể chị gái rơi ở giếng trời tầng 3.

Em gái của nạn nhân T có cung cấp thêm thông tin: giai đoạn năm 2013, chị T bị trầm cảm nên gia đình đưa đi cơ sở tâm thần điều trị và bệnh có thuyên giảm nhiều. Khoảng 1 tháng gần đây, chị T có tâm sự với em gái là công việc, cuộc sống có nhiều áp lực, cảm thấy chán nản.

Người em gái cho rằng, bệnh của chị mình có dấu hiệu tái phát trở lại. Chị còn nghe chị T tâm sự về ý định tự vẫn...

Đáng nói, ngày 7/11, một ngày trước khi xảy ra vụ việc, chị T có thông báo cho người chị gái tên L về việc biểu hiện tâm lý không bình thường của mình và nhờ đến hỗ trợ chăm sóc. Nhưng ngay hôm sau đã xảy ra chuyện đau lòng.

Hiện Công an đang làm rõ thêm 1 số tình tiết để chính thức có kết luận về vụ thi thể lìa đầu tại khu chung cư nói trên.

Phước An