Doanh nhân Hàn Quốc được xác định là nghi phạm số 1 trong vụ xác người đồng hương bị phát hiện giấu trong valy tại 1 căn nhà tại quận 7.

Liên quan đến vụ xác người giấu trong valy phát hiện tại 1 căn nhà ở đường số 3, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, cơ quan CSĐT Công an quận 7 vừa phát đi thông báo truy tìm nghi phạm người Hàn Quốc.

Thông báo truy tìm nghi phạm người Hàn Quốc Jeong In Cheol

Theo thông báo, người bị truy tìm là Jeong In Cheol (SN 1985, quốc tịch Hàn Quốc) - Giám đốc 1 công ty có trụ sở tại quận 7.

Nghi can này đăng ký lưu trú tại địa chỉ CC 1- 2- 4 Garden Plaza Phú Mỹ Hưng, khu phố 4, phường Tân Phong, quận 7. Nơi làm việc của nghi phạm là căn nhà số 24, đường số 3, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, cũng là hiện trường phát hiện vụ xác người trong valy.

Cơ quan CSĐT Công an quận 7 gửi thông báo truy tìm này đến phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM; Công an 23 quận, huyện và 10 phường trên địa bàn quận 7.

Hình ảnh hiện trường vụ xác người trong valy được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: mạng xã hội

Công an TP.HCM đề nghị các đơn vị, người dân nếu phát hiện nghi phạm có thể thông báo đến đội Cảnh sát hình sự, Công an quận 7 theo số điện thoại 0283.7851662 hoặc Thượng tá Phùng Văn Đẳng – Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT theo số điện thoại 0909.939.488.

Như VietNamNet đã thông tin, tối 27/11, khi chủ nhà đến kiểm tra căn nhà mà khách hàng Hàn Quốc vừa trả đã tá hoả phát hiện 1 valy chứa thi thể người.

Khi vào cuộc điều tra, Công an ghi nhận, thi thể chứa trong bịch nylon màu đen, bỏ vào 1 valy du lịch màu hồng, để tại nhà vệ sinh ở tầng 2 căn nhà. Hiện trường xung quanh có 2 chiếc cưa tay, kìm cộng lực - có thể là vật dụng được nghi phạm sử dụng để phân xác nạn nhân.

Công an đã xác định lai lịch nạn nhân người Hàn Quốc. Nghi phạm số 1 là người đồng hương của nạn nhân, đứng ra thuê căn nhà nói trên.

Linh An