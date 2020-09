Ông Phạm Mạnh Hiền, Chủ tịch UBND phường Đại Nài (TP Hà Tĩnh) sáng nay (29/9) cho biết, thêm một nạn nhân đã tử vong trong vụ truy sát gia đình mẹ vợ.

Nạn nhân tử vong là chị B.T.H.( 40 tuổi). Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với gia đình làm lễ an táng cho chị H. theo phong tục địa phương.

Trước đó, tối hôm qua (28/9), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã hoàn tất thủ tục để đưa bệnh nhân B.T.H. về nhà theo nguyện vọng của gia đình vì bệnh nhân này tiên lượng tử vong.

Hai chị gái của vợ đã tử vong

Chị H. bị nghi phạm Lê Minh Hải (37 tuổi, thường trú tại phường Hà Huy Tập) dùng dao đâm thấu ngực nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch. Sau nhiều giờ nỗ lực cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng tình trạng bệnh nhân xấu dần.

Trong thời gian nhập viện, chị H. hôn mê sâu, đồng tử giãn hai bên, huyết áp không đo được, mạch ngoại biên không bắt được. Nhịp tim khoảng 70ck/phút, không tự thở được, tiên lượng tử vong nên gia đình có nguyện vọng xin đưa về nhà chăm sóc. Đến khoảng 20h30 tối qua, chị H. tử vong.

Trước đó, khoảng 13h cùng ngày, Hải đến nhà mẹ vợ cũ là bà N.T.V. (71 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) nói chuyện rồi xảy ra mâu thuẫn.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng

Sau đó Hải bất ngờ dùng dao truy sát bà V. cùng hai con gái của bà, khiến ba người thương vong. Chị B.T.N. (47 tuổi) tử vong trên đường đi cấp cứu, chị B.T.H (40 tuổi) bị vết thương thấu bụng cấp cứu tại bệnh viện nhưng cũng không qua khỏi. Hiện còn bà V. đang được tích cực điều trị tại bệnh viện.

Nghi phạm sau khi gây án đã bỏ trốn về huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An). Đến khoảng 18h cùng ngày, Công an TP Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Hưng Nguyên bắt giữ Hải khi đang lẫn trốn trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, cách địa điểm gây án khoảng 70km.

Lê Minh