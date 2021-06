Chủ tịch TP Nguyễn Thành Phong cam kết, nhiệm vụ đầu tiên và ưu tiên hàng đầu hiện nay là khống chế, kiểm soát bằng được đại dịch Covid-19, thực hiện tốt mục tiêu kép.

Sáng nay (24/6), tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP khóa X, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Thành Phong tiếp tục giữ chức Chủ tịch TP.HCM.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch TP Nguyễn Thành Phong gửi lời cảm ơn HĐND khi tiếp tục tín nhiệm bầu ông đảm trách cương vị Chủ tịch TP, cùng 5 Phó chủ tịch và 18 ủy viên Ủy ban.

“Chúng tôi xem đây vừa là niềm vinh dự to lớn, vừa là trọng trách nặng nề để nỗ lực, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của Đảng, Nhà nước, MTTQ, các vị đại biểu và sự tin tưởng của người dân”, ông Phong chia sẻ.

Vừa tái cử, Chủ tịch TP Nguyễn Thành Phong cam kết đẩy lùi dịch Covid-19

Nhận nhiệm vụ trong bối cảnh đại dịch Covid-19, ông Phong hứa sẽ phát huy tinh thần đoàn kết mạnh mẽ, siết chặt tay nhau, đồng lòng toàn TP quyết liệt, thần tốc hoàn thành “nhiệm vụ kép".

Trong đó, nhiệm vụ đảm bảo sức khỏe của người dân là nhiệm vụ hàng đầu, trên hết và trước hết; nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế là đòn bẩy, giúp duy trì, ổn định, không làm đứt gãy, gián đoạn sự phát triển kinh tế của TP nói riêng và của cả nước nói chung.

Tranh thủ tận dụng thời cơ, nhanh chóng tháo gỡ những điểm nghẽn, vượt qua những thách thức để TP phát triển mạnh mẽ hơn, bền vững hơn, xứng tầm một đô thị lớn, tầm cỡ trong khu vực và quốc tế.

“Nhiệm vụ đầu tiên và ưu tiên hàng đầu hiện nay là khống chế, kiểm soát bằng được đại dịch Covid-19. Nhanh chóng ban hành ngay các gói kích thích kinh tế, các gói hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp, giúp cho người dân vơi bớt khó khăn, làm cho các doanh nghiệp giảm đến mức thấp nhất tác động bởi dịch bệnh.

Đây là tiền đề quan trọng để phục hồi, thúc đẩy kinh tế phát triển, quay trở lại đà tăng trưởng một cách nhanh chóng và mạnh mẽ trong những năm tiếp theo”, ông Phong cam kết.

Thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ

Người đứng đầu chính quyền TP cũng cho biết, sẽ tập trung triển khai các quan điểm chỉ đạo, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP, nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI đã đề ra.

Trong đó, trọng tâm là thực hiện tốt các chương trình, đề án thuộc 04 chương trình phát triển TP. Khẩn trương đề xuất Trung ương phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn nữa về ngân sách, quản lý kinh tế, quản lý đô thị, dự án, tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức để tạo được sự chủ động, sáng tạo, đột phá cao nhất cho việc xây dựng thành công chính quyền đô thị.

Người dân kỳ vọng vào việc Chính quyền nhiệm kỳ mới sẽ đưa TP.HCM phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là đô thị lớn của cả nước

Xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, đô thị thông minh, đi đầu trong chuyển đổi số, phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tận dụng thành quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của thành phố.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án giao thông trọng điểm làm động lực cho sự phát triển kinh tế. Đẩy nhanh việc giải quyết vấn đề chỉnh trang đô thị, ô nhiễm môi trường, ngập nước, ùn tắc giao thông…

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển giáo dục thông minh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thích ứng với yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phát triển mạnh mẽ y tế thông minh, trở thành trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao phía Nam và khu vực Đông Nam Á.

Tăng cường vai trò giám sát, phản ánh, phản biện của người dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để người dân tham gia, đóng góp vào hoạt động quản lý nhà nước, vào các chính sách, vào các hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức, lấy quyền và lợi ích hợp pháp của người dân làm mục tiêu, phương hướng trong mọi hành động.

Đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức của người đứng đầu từng cơ quan, phải thật sự gương mẫu, nhiệt huyết, nhiệt tâm, hết lòng phụng sự người dân; tăng cường kiểm tra, giám sát để phòng ngừa sớm, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi quan liêu, tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức.

Kiên quyết giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo cho người dân có cuộc sống bình yên, an toàn trong mọi tình huống.

Đồng thời, duy trì tốt hợp tác quốc tế, thu hút, kêu gọi các nguồn lực đầu tư nước ngoài và tạo điều kiện tốt nhất cho kiều bào ta ở nước ngoài trở về làm việc, sinh sống, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.

Chủ tịch TP Nguyễn Thành Phong cam kết triển khai thực hiện hiệu quả kết luận của Thủ tướng Chính phủ: Chuyển trạng thái mạnh mẽ từ phòng ngự, chống đỡ, chờ đợi sang chủ động, đồng loạt tấn công trên tất cả các lĩnh vực.



Tích cực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lãng phí; xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng; củng cố, phát triển mối quan hệ hài hòa giữa TP với các Bộ, ngành, địa phương, lấy lợi ích chung làm mục tiêu phấn đấu; thống nhất trong nhận thức và hành động với phương châm: suy nghĩ phải kỹ lưỡng, tư tưởng phải thông suốt, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt và thực hiện phải có hiệu quả.

Ông Nguyễn Thành Phong tái đắc cử Chủ tịch TP.HCM Các đại biểu HĐND có mặt đã bầu ông Nguyễn Thành Phong tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM, nhiệm kỳ 2021-2026, với 77/86 phiếu bầu.

