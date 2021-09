Liên quan đến vụ “Chủ tịch phường lập biên bản tổ công an khi đi phòng chống dịch” gây xôn xao dư luận tại TP Vũng Tàu, cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc xử lý kỷ luật.

Tại buổi họp báo thông tin về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) sáng nay (15/9), Bí thư Thành ủy Vũng Tàu Trần Đình Khoa thông tin thêm về việc xử lý kỷ luật sau vụ “Chủ tịch phường 4 lập biên bản tổ công tác liên ngành công an TP Vũng Tàu”.

Ông Khoa cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, Thành ủy Vũng Tàu đã giao cho Ủy ban kiểm tra (UBKT) Thành ủy rà soát, xác minh và UBKT Thành ủy đã có văn bản báo cáo cụ thể. Theo đó, Đảng ủy Công an TP đã biểu quyết và thống nhất phê bình đối với ông Chu Văn Khánh, đội CSGT-TT Công an TP Vũng Tàu (tổ trưởng Tổ liên ngành Công an TP Vũng Tàu thời điểm xảy ra vụ việc - PV).

Còn đối với bà Trần Thị Bích Vân, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường 4, ông Khoa cho biết, sau khi UBKT Thành ủy làm việc, bà Vân đã nhìn nhận khuyết điểm của mình. Sau đó, Đảng ủy đã biểu quyết và thống nhất hình thức tự kiểm điểm đối với bà Vân.

Bà Vân chỉ đạo cấp dưới kiểm tra giấy tờ của Tổ liên ngành phòng chống dịch Công an TP Vũng Tàu. Ảnh cắt từ clip

Trước đó khi nêu quan điểm về vụ việc này, ông Khoa cho rằng do việc nhận định, ứng xử thiếu kiềm chế giữa 2 tổ kiểm soát và thái độ thiếu chuyên nghiệp, không chịu lắng nghe, đã khiến sự việc xảy ra không đáng có.

“Về bản chất vụ việc, cả 2 tổ kiểm tra đều làm đúng trách nhiệm của mình. Từ sự việc này, Thành ủy cũng sẽ rút kinh nghiệm, thời gian tới sẽ củng cố lại toàn bộ hành vi ứng xử của cán bộ, công chức của TP để không xảy ra trường hợp tương tự, đồng thời quán triệt việc công chức TP phát tán clip lên mạng xã hội, dẫn đến dư luận không hay"- ông Khoa cho hay.

Ông Trần Đình Khoa (đứng), Bí thư Thành ủy Vũng Tàu thông tin về việc xử lý vụ “Chủ tịch phường lập biên bản công an”. Ảnh: Quang Hưng

Trước đó, mạng xã hội đăng tải, chia sẻ một đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh người phụ nữ mang áo màu hồng, xảy ra tranh cãi, lớn tiếng với nhóm người mang thường phục và sắc phục công an về việc kiểm tra chấp hành biện pháp giãn cách xã hội trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16.

Sự việc sau đó được xác định xảy ra trên đường Bà Triệu, vào ngày 27/8. Người phụ nữ trong clip là bà Trần Thị Bích Vân, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường 4, còn người đàn ông mang sắc phục công an có lời nói đối đáp với bà Vân là Trung tá Chu Văn Khánh.

Trong đoạn clip, bà Vân liên tục tranh cãi, chỉ đạo cấp dưới kiểm tra giấy tờ của tổ liên ngành phòng chống dịch gồm Công an TP Vũng Tàu và một số người thành viên của Ban Quản lý các khu du lịch TP Vũng Tàu tham gia hỗ trợ.

Tại đây, bà Vân yêu cầu lập biên bản với lý do những người này đi làm việc nhưng mang theo “giấy đi đường” không đúng quy định. “Coi đi làm giấy tờ đầy đủ không, lập biên bản đi cho chị, giấy tờ không đúng là lập biên bản hết”, bà Vân nói.

Cũng trong đoạn clip, ông Khánh đã đối đáp lại với bà Vân và điện thoại cho một ai đó trình bày việc bị phường kiểm tra. Trong khi đó, một người khác đến tranh cãi với người phụ nữ về việc tại sao đi làm nhiệm vụ lại không đeo thẻ công chức.

Vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội khiến dư luận khó hiểu, đặt ra câu hỏi vì sao lại có sự kiểm tra chồng chéo như vậy và đề nghị làm rõ.

