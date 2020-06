Xúc đất ruộng bán cho nhà máy gạch rầm rộ cả tháng trời với diện tích cả nghìn m2, chính quyền xã Xuân Hưng (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) đã lập biên bản, tạm dừng, nhưng… chỉ lấy lệ.

Theo người dân thôn Xuân Phú, suốt một tháng qua, họ phát hiện một nhóm người do Sơn "đen", người địa phương đưa máy xúc đến bãi ruộng, mở đường, khai thác đất trái phép bán cho nhà máy gạch.

“Đất ở vị trí khai thác vốn là đất nông nghiệp, người này gom đất của dân với mục đích khai thác đất”, một người dân cho biết.

Cũng theo người dân ở đây, cách đây khoảng một tháng họ thấy nhóm người này đưa máy xúc vào mở đường để cho ô tô 3, 4 chân vào lấy đất. Khi phát hiện sự việc bất thường trên, người dân đã báo chính quyền địa phương nhưng không thấy ai có động tĩnh gì.

Đào hố sâu 5 đến 7 mét để lấy đất

“Sơn đen là đối tượng có máu mặt ở địa phương, người dân ở đây ai cũng biết việc ăn cắp đất bán cho nhà máy gạch nhưng không ai dám lên tiếng. Chúng nó biết được ai nói gì sẽ đến tận nhà đe dọa. Hơn nữa, bọn chúng có cả một đội quân bảo vệ khắp nơi, người dân không ai lọt ra được cánh đồng chỗ bọn chúng đang khai thác đất”, người dân nói.

Nhóm người này xúc đất rất công khai nhưng không hề thấy chính quyền xã, huyện, cảnh sát môi trường bắt giữ. Họ làm cả ngày lẫn đêm như một đại công trường.

Cả nghìn m2 đất nông nghiệp bị đào bới nham nhở

Đúng như người dân phản ánh, bãi đất ruộng rộng mênh mông cả nghìn m2 đang được nhóm người này đưa máy xúc đào đất nham nhở, có vị trí đào sâu xuống cả 5 đến 7 mét. Để che mắt lực lượng chức năng, nhóm người này thường chở đất đến nhà máy gạch, sau đó chở gạch vỡ (loại gạch thải) về đổ lấp xuống vị trí họ xúc trộm.

Chiếc xe tải chở gạch thải về lấp xuống hố khai thác đất

Khi phát hiện có người lạ (phóng viên) vào bên trong ghi hình, ngay lập tức có vài thanh niên lạ mặt ập tới, thậm chí là dùng xe tải chặn ngang đường không cho xe của phóng viên ra ngoài.

Khi phát hiện có người lạ một nhóm người lạ lập tức ập tới

Ông Vũ Đình Đông, Phó chủ tịch UBND xã Xuân Hưng thừa nhận có việc nhóm người của Sơn "đen" tận dụng lấy đất bán cho nhà máy gạch như phản ánh.

Theo ông Đông, vị trí đất đang khai thác ở thôn Xuân Phú, trước đây là đất nông nghiệp bỏ hoang. Sau khi có chỉ đạo của huyện cho chuyển đổi linh hoạt từ đất nông nghiệp sang mô hình cá lúa thì xã đã giao đất cho anh Sơn (Sơn đen) với diện tích gần 5000m2.

Đường vào trong khu vực khai thác đất trái phép

“Theo quy định đào ao chỉ bằng 20% tổng diện tích, sâu 1,2m nhưng thực tế đã vi phạm rất nhiều. Khi phát hiện sự việc, công an xã đã lập biên bản xử phạt và yêu cầu tạm dừng xúc đất, thậm chí là đã thành lập ban giám sát để giám sát về vấn đề này”, ông Đông cho biết.

Chiếc xe tải được điều đến chắn ngang đường không cho xe của phóng viên ra ngoài

Tuy nhiên, khi phóng viên cung cấp thông tin nhóm người này vẫn đang xúc đất chở đi, ông Đông cho biết sẽ cho kiểm tra xử lý ngay. Nếu đúng như thế sẽ thu hồi lại quyết định giao đất.

Liên quan tới việc công an đã lập biên bản và xử phạt, phóng viên yêu cầu được tiếp cận biên bản. Ông Đông gọi điện cho trưởng công an xã, thay vì cung cấp biên bản trên theo chỉ đạo của Phó chủ tịch xã, vị trưởng công an này lại yêu cầu phải có chỉ đạo của huyện, và phải có ý kiến của giám đốc công an tỉnh.

Lê Dương