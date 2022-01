Trước thông tin một bác sĩ làm việc tại Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An nghi hiếp dâm người nhà bệnh nhân tại viện, cơ quan chức năng ở Nghệ An đã vào cuộc xác minh.

Mạng xã hội đang lan truyền thông tin bác sĩ N.Đ.P., một Trưởng khoa của Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An nghi vấn hiếp dâm người nhà đang chăm sóc bệnh nhân tại khoa.

Hôm nay 24/1, trao đổi với PV VietNamNet, ông Trịnh Xuân Nam – Phó Giám đốc Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết, bệnh viện đã vào cuộc xác minh, yêu cầu bác sỹ P. báo cáo.

Theo ông Nam, sự việc diễn ra vào sáng ngày 18/1, tại phòng làm việc của bác sĩ P. khi người nhà vào hỏi thông tin việc chữa trị của bệnh nhân.

“Hiện, bệnh viện chưa nhận được phản ánh của nhà bệnh nhân. Phía anh P. có báo cáo rằng, đây là việc hiểu nhầm. Người nhà bệnh nhân đang nằm tại khoa muốn gặp anh P. để nắm tình hình điều trị của người thân. Người nhà bị sốc nên anh P. động viên chứ không có hành động sàm sỡ”, ông Nam thông tin.

Cũng theo vị Phó Giám đốc Bệnh viện, hiện nay người liên quan không có ý kiến gì thêm, các cơ quan chức năng cũng chưa có ý kiến. Do đó, bệnh viện không có căn cứ để tiến hành các bước tiếp theo.

Trao đổi qua điện thoại về tin đồn hiếp dâm, bác sĩ N.Đ.P. về khẳng định: "Cái đó là tin đồn vớ vẩn. Cảm ơn đã quan tâm. Tôi đang có bệnh nhân nặng". Nói xong, bác sĩ P. tắt máy.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết, chưa thấy bệnh viện báo cáo gửi lên Sở về sự việc này.

Nguồn tin từ Công an tỉnh Nghệ An xác nhận, Phòng An chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh đã vào cuộc xác minh sự việc.

Quốc Huy