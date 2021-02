Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt (Công an TP.HCM) vừa chỉ đạo Đội CSGT Bến Thành xác minh và báo cáo vụ CSGT của đội vung chân khiến thanh niên ngã ra đường.

XEM CLIP:

Theo thông tin ban đầu, sáng 4/2 trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip hơn 30 giây phản ánh vụ việc liên quan đến cán bộ chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ trên đường.

Hình ảnh từ đoạn clip cho thấy, một CSGT đang làm nhiệm vụ đã ra giữa đường và vung chân đạp vào người đang lưu thông trên đường. Cú đạp mạnh, khiến thanh niên và xe bị ngã xuống đường...

Đoạn clip do camera hành trình của người đi ô tô trên đường ghi lại và phát tán trên mạng xã hội khiến nhiều ý kiến bày tỏ không đồng tình về hành vi của người mặc quân phục CSGT.

Vụ việc được xác định xảy ra tại đường Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 vào tối 3/2. Và cán bộ chiến sĩ CSGT xuất hiện trong đoạn clip thuộc đội CSGT Bến Thành của phòng PC08.

Bước đầu làm rõ, CSGT phát hiện thanh niên điều khiển xe gắn máy có dấu hiệu vi phạm nên rọi đèn pin để ra hiệu dừng lại nhằm kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, thanh niên cố điều khiển xe lách qua nên bị CSGT vung chân đạp té ngã.

