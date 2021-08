Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang xem xét dấu hiệu hình sự vụ 5 cơ sở y tế không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng khiến một người đàn ông tử vong.

Theo Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, sau khi xảy ra sự việc 5 cơ sở y tế từ chối cấp cứu khiến một người đàn ông tử vong ở TP Dĩ An, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã vào cuộc xác minh điều tra, làm việc với các đơn vị liên quan.

Người thân thất thần bên bàn thờ ông N.D

Báo cáo từ cơ quan chức năng cho biết, ông N.D (57 tuổi, tạm trú phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An) có tiền sử bị tai biến. Vào tối 13/8, ông D được người thân đưa đến cấp cứu tại Trung tâm y tế TP Dĩ An trong tình trạng nôn ói, liệt nửa người. Tuy nhiên, do đang điều trị bệnh nhân Covid-19 nên Trung tâm y tế TP Dĩ An không nhận bệnh.

Tiếp đến, bệnh nhân được được đưa đến Phòng khám đa khoa Ngọc Hồng (TP Dĩ An). Sau khi được khám bước đầu, bác sĩ tại đây đề nghị chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Quân đoàn 4 do phòng khám không đủ năng lực cấp cứu nhưng bệnh viện cũng không tiếp nhận.

Theo cơ quan công an, phía Bệnh viện Quân đoàn cho rằng thời điểm bệnh nhân D đến cấp cứu, Bệnh viện đang điều trị cho một bệnh nhân Covid-19 mới nhập viện và đang tiến hành phun thuốc khử trùng. Vì thế, Bệnh viện hướng dẫn gia đình đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Thủ Đức (TP.HCM).

Tuy vậy, người thân không đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Thủ Đức mà đến Phòng khám đa khoa Nam Anh (TP Dĩ An). Sau đó, bệnh nhân được đưa trở về phòng trọ, đến 5h sáng ngày 14/8 thì tử vong.

Cơ quan CSĐT đang làm việc với Phòng khám đa khoa Nam Anh và các cơ sở y tế liên quan để làm rõ nguyên nhân, khi có kết quả sẽ thông báo công khai.

“Chúng tôi đang xác minh, điều tra xem có hay không hành vi không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng theo quy định của Bộ luật hình sự”, Đại tá Chính cho hay.

Chính quyền địa phương thăm hỏi gia đình ông N.D và hỗ trợ 20 triệu đồng

Trong khi đó, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương Nguyễn Hồng Chương thừa nhận hiện nay các cơ sở y tế trong tỉnh đang bị quá tải, nhân viên y tế bị áp lực do dịch bệnh Covid-19. Tuy vậy, việc từ chối cấp cứu bệnh nhân là sai quy định, ngành y tế sẽ xử lý nghiêm nếu có vi phạm trên tinh thần không bao che, sai đến đâu xử đến đó.

Ngành y tế Bình Dương cũng nhận khuyết điểm, xem vụ việc này là bài học kinh nghiệm sâu sắc trong quản lý khám chữa bệnh.

Cũng theo lãnh đạo Sở Y tế, trong thời gian tới, cơ quan chuyên môn sẽ công bố công khai danh sách các cơ sở y tế, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân, kể cả Bệnh viện Quân đoàn 4 và Trung tâm y tế TP Dĩ An (2 cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19) cũng phải tiếp nhận các loại bệnh khác.

5 bệnh viện nhận thiếu sót vụ từ chối cấp cứu khiến bệnh nhân tử vong Làm việc với cơ quan chức năng, các cơ sở y tế liên quan đến vụ việc từ chối cấp cứu khiến người đàn ông ở Bình Dương tử vong đã thừa nhận thiếu sót, khuyết điểm.

