Vụ án mạng tại quán karaoke ở Hoà Bình đã khiến 3 người chết, nhiều người bị thương. Nghi can sau đó đã đâm vào ngực mình và hiện đang nguy kịch.

Thông tin trên được lãnh đạo Công an xã Hoà Sơn xác nhận với VietNamNet tối 21/2.

Theo nguồn tin này, khoảng 20h30, một nhóm thanh niên đến hát tại quán karaoke ở thôn Cố Thổ (xã Hoà Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình) đã xảy ra mâu thuẫn với một nhóm khác.

Từ mâu thuẫn đó, một đối tượng tên là D., khoảng 40 tuổi, trú tại xã Thuỷ Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đã rút dao gây án khiến 3 người chết, nhiều người bị thương.

Quán karaoke nơi xảy ra vụ việc

Sau khi gây án, nghi can chạy ra đường dùng dao tự đâm vào ngực và bị trọng thương.

Anh Nguyễn A.D (trú tại TT Xuân Mai, Chương Mỹ) có mặt tại hiện trường kể: Nghe thấy tiếng la hét trong quán hát, người dân chạy ra thì thấy đối tượng cầm dao đuổi theo 1 người. Người này đã định lên xe ô tô thoát thân nhưng bị truy sát, tử vong tại chỗ.

Nơi nạn nhân bị đâm tử vong

Nghi can được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện cùng với những nạn nhân khác.

Công an xã Hoà Sơn phối hợp với Công an huyện Lương Sơn, Phòng hình sự Công an tỉnh bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nguyễn Thu Hằng