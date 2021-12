Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam ông Nguyễn Văn Vọng (SN 1960), nguyên Giám đốc và Lê Hải Hùng (SN 1965), Kế toán trưởng Cty cà phê Ea Sim để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể, niên vụ cà phê 2011 - 2012 và 2015 - 2016, ông Vọng đã ký khống 4 chứng từ chi tiền vận chuyển thu hoạch cà phê tổng cộng hơn 1 tỷ đồng. Tiếp nhận thông tin tố giác trên, nhưng lãnh đạo Công an huyện Cư Kuin đã không làm trách nhiệm của cơ quan điều tra.