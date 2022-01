Ông Nguyễn Trọng Hùng, Trưởng phòng Chuyển đổi số của Sở TT&TT tỉnh Lạng Sơn vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở này.

Chiều ngày 25/1, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở TT&TT.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định 168 ngày 20/1/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Hùng, Trưởng phòng Chuyển đổi số, Sở TT&TT đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở TT&TT kể từ ngày 26/1/2022, với thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Lương Trọng Quỳnh trao quyết định cho tân Phó Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Trọng Hùng.

Ông Nguyễn Trọng Hùng, sinh năm 1974, tốt nghiệp Đại học Bách khoa chuyên ngành Điện tử viễn thông, là Thạc sỹ Quản lý kinh tế. Ông Nguyễn Trọng Hùng đã có 26 năm công tác, trong đó có 13 năm làm việc ở VNPT Lạng Sơn và 13 năm làm tại Sở TT&TT. Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Trọng Hùng đã đảm trách nhiều vị trí lãnh đạo cấp phòng, đơn vị trực thuộc của VNPT cũng như của Sở TT&TT, trước khi được bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở TT&TT Lạng Sơn.

Đáng chú ý, trong lịch sử 15 năm phát triển của Sở TT&TT Lạng Sơn, ông Nguyễn Trọng Hùng là lãnh đạo Sở đầu tiên được phát hiện, bồi dưỡng tại chỗ.

Với việc được bổ sung 1 Phó Giám đốc Sở, hiện Ban lãnh đạo Sở TT&TT Lạng Sơn gồm có Giám đốc Nguyễn Khắc Lịch và 3 Phó Giám đốc Lê Hải Yến, Phương Thị Hương Lan và Nguyễn Trọng Hùng.

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác ông Nguyễn Trọng Hùng trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Chuyển đổi số, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Lương Trọng Quỳnh đề nghị trên cương vị mới ông Nguyễn Trọng Hùng tiếp tục cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi số.

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn cũng đề nghị tập thể lãnh đạo Sở TT&TT thời gian tới phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ để xây dựng Sở TT&TT ngày càng vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Giám đốc Sở TT&TT Lạng Sơn Nguyễn Trọng Hùng hứa sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao trên cương vị mới, đồng thời phối hợp tốt với Ban lãnh đạo cùng toàn thể công chức, viên chức Sở TT&TT hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trước đó, vào cuối tháng 11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu vừa ký Quyết định 33 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TT&TT tỉnh Lạng Sơn. So với quy định cũ, Sở TT&TT Lạng Sơn được bổ sung các chức năng tham mưu chuyển đổi số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, cửa khẩu số, đô thị thông minh, hạ tầng số, các nền tảng số và an toàn, an ninh thông tin. Về nhiệm vụ, Sở TT&TT Lạng Sơn có thêm 4 nhóm nhiệm vụ về hạ tầng số, chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh và an toàn, an ninh thông tin.

Cùng với đó, theo quyết định mới, bên cạnh văn phòng Thanh tra Sở, cơ cấu tổ chức của Sở TT&TT tỉnh Lạng Sơn mặc dù vẫn có 3 phòng chuyên môn và 1 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, nhưng chỉ có phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản giữ nguyên tên gọi, căn cứ theo nhiệm vụ, 2 phòng Bưu chính viễn thông, CNTT và Trung tâm CNTT-TT được đổi tên thành phòng Hạ tầng số, phòng Chuyển đổi số và Trung tâm Công nghệ số.

Vân Anh