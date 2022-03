Diễn văn khai mạc tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII do bà Hà Thị Nga - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII trình bày.

Kính thưa đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Kính thưa đồng chí Nông Đức Mạnh, Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, các chị lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam qua các thời kỳ,

Thưa toàn thể chị em thân mến!

Trong không khí phụ nữ cả nước đang hăng hái thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, kỷ niệm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, hôm nay, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 được tiến hành trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của các tầng lớp phụ nữ cả nước, đánh dấu sự phát triển của phong trào phụ nữ và tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Thay mặt Đại hội, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội; các cơ quan, đơn vị; tập đoàn kinh tế; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước đã về dự Đại hội.

Đại hội phấn khởi chào đón các nữ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; các đồng chí lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ.

Đặc biệt, Đại hội nhiệt liệt chào mừng gần 1.000 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các lực lượng phụ nữ cả nước đã về dự Đại hội. Sự có mặt đông đủ của chị em phụ nữ ưu tú trên các lĩnh vực, các vùng miền, các dân tộc, tôn giáo, các lứa tuổi đã thể hiện sự đoàn kết, tính liên hiệp của phụ nữ Việt Nam và tổ chức Hội.

Kính thưa Đại hội,

Với lòng kính trọng và biết ơn vô hạn, Đại hội thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu - Người đã sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Quan điểm và tư tưởng về giải phóng phụ nữ và bình đẳng nam nữ của Người là định hướng quan trọng cho phong trào phụ nữ và công tác Hội trong suốt chiều dài hơn 90 năm qua. Những tình cảm, sự quan tâm của Người đối với phụ nữ mãi mãi là nguồn động viên, khích lệ, cổ vũ tinh thần to lớn cho các thế hệ phụ nữ Việt Nam.

Đại hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cán bộ, hội viên, phụ nữ đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và cả trong cuộc chiến với dịch bệnh COVID-19 vì sự phát triển của đất nước và sự tiến bộ của phụ nữ.

Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp to lớn của các tầng lớp phụ nữ và cán bộ Hội trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 12, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trân trọng cảm ơn các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các cấp đã quan tâm lãnh đạo, tạo mọi điều kiện để tổ chức thành công Đại hội phụ nữ các cấp trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19. Trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, hoạt động thực tiễn, phụ nữ và nhân dân cả nước đã đóng góp ý kiến đầy tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm cho văn kiện trình Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13.

Xin bày tỏ sự vui mừng và đánh giá cao các phong trào thi đua sôi nổi, các công trình, hành động cụ thể, thiết thực của phụ nữ cả nước hướng về Đại hội trong thời gian qua.

Đại hội xin trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương đã thường xuyên quan tâm đến công tác bình đẳng giới, đến sự tiến bộ của phụ nữ và sự trưởng thành của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng, Nhà nước tiếp tục ban hành và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về bình đẳng giới và vì sự phát triển của phụ nữ: Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị 21-CT/TW “về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”; Nhiều văn bản Luật được ban hành, sửa đổi đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững và nguyên tắc bình đẳng giới; Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030; phê duyệt các chương trình Mục tiêu quốc gia với nhiều nội dung quan trọng, tạo cơ hội hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện và từng bước thực hiện thúc đẩy bình đẳng giới một cách thực chất…

Đặc biệt, trong bài phát biểu tại Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 ngày 24/11/2021, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh “thực hiện bình đẳng giới là một tiêu chí của tiến bộ, văn minh”, điều đó tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của bình đẳng giới đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam; Đảng, Nhà nước đã lãnh đạo toàn dân, toàn hệ thống chính trị đồng lòng, đoàn kết, nỗ lực phòng chống dịch bệnh, trong đó, các tầng lớp phụ nữ Việt Nam vừa là chủ thể quan trọng tham gia phòng chống dịch bệnh, vừa được quan tâm, thụ hưởng nhiều chính sách hỗ trợ rất kịp thời và thiết thực.

Được sự quan tâm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự hỗ trợ, phối hợp, đồng hành của các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, các cá nhân, tổ chức trong nước và quốc tế, Hội LHPN Việt Nam và các tầng lớp phụ nữ đã nỗ lực vươn lên, không ngừng sáng tạo và đổi mới, phong trào phụ nữ và công tác Hội đạt nhiều kết quả quan trọng. Vai trò chủ thể của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được khẳng định. Hoạt động của tổ chức Hội đã được đổi mới, linh hoạt, dần đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bám sát nhu cầu thiết thân của phụ nữ và nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị, được các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao.

Thưa Đại hội,

Trải qua hơn 91 năm hình thành và phát triển, mỗi kỳ Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc đều có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 được tổ chức trong bối cảnh công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; Đại hội lần thứ 13 của Đảng mở ra vận hội mới cho đất nước và cơ hội phát triển cho mọi tầng lớp nhân dân nói chung, phụ nữ nói riêng nhưng cũng đặt ra những yêu cầu nhiệm vụ to lớn cho cả hệ thống chính trị, trong đó có tổ chức Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Bối cảnh đó đòi hỏi Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động của tổ chức Hội.

Từng cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục phát huy truyền thống con cháu của Bà Trưng, Bà Triệu, phát huy truyền thống của dân tộc Việt Nam anh hùng, không ngừng nỗ lực học tập, lao động sáng tạo, chủ động tham gia vào nền kinh tế số, xã hội số và hội nhập quốc tế; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Tổ chức Hội tiếp tục đoàn kết, vận động, tập hợp, khơi dậy khát vọng vươn lên và tiềm năng to lớn của phụ nữ, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ của Đảng, là thành viên có trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế, Liên đoàn các tổ chức phụ nữ ASEAN.

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước,

Kính thưa Đại hội,

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện các kết quả, hạn chế và nguyên nhân; rút ra những bài học kinh nghiệm thật sự sâu sắc sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 12; tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận để xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027; thông qua Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội khoá 13 thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, trí tuệ, sức sáng tạo, đủ năng lực lãnh đạo hoàn thành những nhiệm vụ to lớn của phong trào phụ nữ và công tác Hội trong nhiệm kỳ tới.

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo,

Thưa Đại hội,

Với tinh thần “Đoàn kết - Nhân văn - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 sẽ thực sự tạo nên những đột phá nhằm khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng to lớn của các lực lượng phụ nữ Việt Nam, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng một đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Với niềm tin và quyết tâm mạnh mẽ của cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin long trọng tuyên bố:

Khai mạc Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13.

Xin được gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các quí vị đại biểu khách quí và toàn thể đại biểu sự trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc và lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ban Thời sự