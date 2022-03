Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn đã phát biểu tại tại buổi họp mặt Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2021).

Kính thưa quý đại biểu và các đồng chí!

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự buổi họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946- 23/11/2021).

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tôi xin gởi đến toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Hội Chữ thập đỏ tỉnh lời chúc mừng tốt đẹp; chúc quý đại biểu và các đồng chí vui tươi, hạnh phúc và thật nhiều sức khoẻ.

Qua nghe đồng chí Đỗ Văn Tuấn, Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ Chuyên khoa 2, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát biểu ôn lại truyền thống 75 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, chúng ta nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong từng giai đoạn cách mạng.

Cách đây 75 năm, vào ngày 23/11/1946, tại Đại hội đại biểu Hồng Thập tự Việt Nam lần thứ nhất diễn ra tại Đình làng Thanh Ấm, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hoà, Hà Tây (nay là Hà Nội), Hội Hồng thập tự Việt Nam (Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ngày nay) chính thức được thành lập, đánh dấu sự ra đời của một tổ chức xã hội nhân đạo quần chúng, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và làm Chủ tịch danh dự đầu tiên. Đây là niềm vinh dự lớn lao đối với toàn bộ cán bộ, hội viên, thanh, thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ Việt Nam mà không phải tổ chức nào cũng có được.

Trong hệ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng nhân đạo là kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ và hành động của Người; vào một ngày đầu xuân năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp và làm việc với đại biểu Ban vận động thành lập Hồng Thập tự Việt Nam. Bác giảng giải về hoạt động của một số Hội Hồng thập tự các nước và một vài tổ chức nhân đạo khác, Bác chỉ dẫn phương hướng hoạt động của Hồng Thập tự nước ta và khuyên: “Phải xuất phát từ tình thương yêu nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ”.

Trong giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Hội viên Hội Chữ thập đỏ các cấp đã tích cực tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, vận động trồng cây thuốc nam, trợ giúp nhân đạo, tiếp nhận hồi hương kiều bào, vận động giúp nhân dân sơ tán, đào hầm hào để phòng tránh bom đạn Mỹ, tham gia cứu chữa, vận chuyển thương binh, nạn nhân chiến tranh,...

Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tập trung xây dựng và phát triển tổ chức hội; theo đó, các cấp Hội đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, nuôi dạy trẻ khuyết tật, mồ côi, trung tâm nuôi dưỡng người già, tổ cấp cơm cháo miễn phí; phát động Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, nhằm kêu gọi cộng đồng xã hội, các nhà hảo tâm tham gia bằng những việc làm thiết thực. Đặc biệt, đã triển khai “Tháng Nhân đạo” năm 2021 với chủ đề “Vì một cộng đồng an toàn” nhằm huy động mọi nguồn lực của toàn xã hội chung tay chăm lo, trợ giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Đối với tỉnh Sóc Trăng, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể, Hội chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện, vận động chăm lo cho người nghèo, hỗ trợ kịp thời đồng bào các vùng bị thiên tai, hoả hoạn, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, người già neo đơn và các đối tượng khó khăn khác trong xã hội. Qua từng năm, Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh đã đóng góp không nhỏ vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đặc biệt, năm 2021, khi đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều hộ gia đình nghèo, người già neo đơn, trẻ em mô côi lâm vào hoàn cảnh rất khó khăn; nhiều lao động trở về địa phương thất nghiệp, không có thu nhập,... rất cần có những tấm lòng nhân đạo để cứu trợ vượt qua giai đoạn bế tắc trong cuộc sống.

Trong bối cảnh đó, các cấp Hội đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo triển khai kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác nhân đạo, an sinh xã hội; khơi dậy tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm là rách”; tích cực phối hợp cùng với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội vận động, quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ kinh phí, vật tư, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ cho công tác phòng, chống dịch, bảo đảm an sinh cho người nghèo, người yếu thế, người già neo đơn, người lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 với tổng số tiền trên 110,5 tỷ đồng. Qua đó, đã tiếp thêm ý chí, nghị lực và động lực vươn lên trong cuộc sống.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tôi ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp, cố gắng và biểu dương những thành tích nổi bật mà các cấp Hội, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhà đã đạt được trong hoạt động nhân đạo thời gian qua.

Kính thưa quý đại biểu và các đồng chí!

Công tác nhân đạo, từ thiện luôn là một việc làm hết sức ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, nhằm mục đích san sẻ yêu thương, chia sẻ những khó khăn, thiếu thốn giữa người với người; những người làm công tác Chữ thập đỏ chính là những người truyền tải thông điệp và những nghĩa cử cao đẹp đó, với mục tiêu “Tất cả vì sự nghiệp nhân đạo cao cả, vì hạnh phúc của nhân dân”.

Với mục tiêu trên, tôi mong rằng trong thời gian tới, các cấp Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng đẩy mạnh xã hội hoá; phát huy tốt vai trò nòng cốt, là cầu nối trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện, giúp những người nghèo, người dễ bị tổn thương giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Phối hợp thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; vận động mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn trợ giúp từ 1 đến 2 địa chỉ nhân đạo; tiếp tục thực hiện hỗ trợ bữa ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; vận động các nguồn lực xã hội, hỗ trợ các mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân trong các khu cách ly, phong toả.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các giá trị nhân đạo; phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể và các địa phương tích cực vận động, xây dựng quỹ nhân đạo dự trữ để chủ động cứu trợ khi thiên tai, xứng đáng là cầu nối tin cậy cho những tấm lòng nhân ái đến với các đối tượng khó khăn và là nòng cốt trong công tác vận động, điều phối và trợ giúp nhân đạo, góp phần thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội hội chữ thập đỏ các cấp và 30 năm Ngày tái lập tỉnh Sóc Trăng.

Một lần nữa, trân trọng kính chúc quý vị đại biểu và các đồng chí được nhiều sức khoẻ, niềm vui và thành công trong cuộc sống.

Xin cảm ơn các đồng chí./.