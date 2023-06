Quán bún đậu mắm tôm của vợ chồng chị Nhung Đào, anh Jerald Head vừa được tờ The New York Times bình chọn vào vị trí thứ 26 trong top 100 nhà hàng ngon nhất thành phố New York. Hiện, quán ăn này thu hút rất đông thực khách tới thưởng thức.