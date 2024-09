MC Minh Trang

Chia sẻ với VietNamNet, MC Minh Trang cho biết ông xã chị vốn theo học Đại học Y Thái Nguyên. "Lòng anh nóng như lửa đốt bởi ông bà và họ hàng đều ở trên đó, bao mảnh đời bất hạnh ở trên đó", bà mẹ 4 con nói. Là bác sĩ nên đứng trước cảnh đồng bào đang bị cô lập trong lũ, nước thì ngày càng lên cao nên anh rất sốt ruột.

"Quyết định mang phao cứu hộ lên Thái Nguyên cũng bắt nguồn từ lý do cá nhân. Do sinh ra và lớn lên ở Thái Nguyên nên khi nghe tin anh về quê, bạn bè từ công an, bộ đội, cán bộ huyện… đều nhiệt tình giúp đỡ, đi đến đâu cũng có nhiều người ủng hộ", nữ MC chia sẻ với VietNamNet.

Cựu MC VTV cho biết chỉ trong một thời gian ngắn, vợ chồng chị đã nhận hơn 400 chiếc áo phao và đồ dùng thiết yếu cho bà con Thái Nguyên. 20h ngày 9/9, ông xã chị đã có mặt tại Thái Nguyên và bắt đầu phân phát áo đến người dân.

Bà mẹ 4 con cho biết sau khi phát áo phao, anh chị sẽ nhận các nhu yếu phẩm cần thiết như mì gói, đồ ăn liền, thuốc men, đồ dùng vệ sinh, đồ cá nhân cần thiết để có thể đảm bảo sức khỏe tốt cho bà con đang ở tâm lũ.

MC Minh Trang sẽ ở Hà Nội làm đầu mối nhận đồ tiếp tế, ủng hộ của mọi người và lo việc gia đình cho ông xã yên tâm đi cứu trợ tại quê nhà.

Do ảnh hưởng từ siêu bão Yagi, các tỉnh Thái Nguyên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái đang bị ngập lụt nặng, thậm chí đã có địa phận gần như bị cô lập trong lũ.

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà.

Đến thời điểm hiện tại, danh sách những người nổi tiếng đóng góp cứu trợ bà con vùng lũ sau bão Yagi vẫn nối dài: Ca sĩ Tùng Dương và những người bạn (500 triệu đồng), siêu mẫu Thanh Hằng (100 triệu đồng), vợ chồng diễn viên Việt Hương (200 triệu đồng), ca sĩ Đức Phúc (100 triệu đồng), hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên (50 triệu đồng), ca sĩ Hồ Ngọc Hà (100 triệu đồng), ca sĩ Quốc Thiên và Uyên Linh (150 triệu đồng), team Hương Giang (100 triệu đồng), ca sĩ Phí Phương Anh (50 triệu đồng), người mẫu Châu Bùi (100 triệu đồng), diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc (50 triệu đồng), diễn viên Huỳnh Lập (50 triệu đồng), nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường (200 triệu đồng), MC Phí Linh (20 triệu đồng)....

Ca sĩ Tùng Dương cho biết đã chuyển số tiền 500 triệu đến UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên sáng 10/9. Trong những ngày tới anh và những người bạn sẽ tiếp tục quyên góp ủng hộ cho Yên Bái - nơi đây cũng đang phải đối diện nhiều khó khăn do ngập nặng.

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà chia sẻ, ở miền Nam xa xôi, gia đình đạo diễn Lật mặt 7 gửi 3.000 kg gạo, 400 thùng mì và 100 triệu tiền mặt nhờ phóng viên chuyển đến bà con vùng lũ phía Bắc và xin cầu mong bình an đến với mọi người.

Lý Hải - Minh Hà cũng xin thông tin về những nơi bán áo phao, đèn pin, ủng giao được tại Hà Nội trong ngày 10/9 để liên hệ hỗ trợ đồng bào.

Ca sĩ Thái Thùy Linh thông báo đã chi 135 triệu đồng mua 1.000 cục pin, sạc điện thoại hỗ trợ bà con vùng lũ đang bị cô lập vì mất điện. Tối 9/9, Thái Thùy Linh chia sẻ đã mua 1.000 cục dự phòng từ đại lý do một người em mà cô tin tưởng giới thiệu nên rất cần một chuyến xe chở từ Phú Thọ về Hà Nội sáng nay để kịp chia đi các ngả.

Minh Huệ - Quỳnh An