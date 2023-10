Trước đó, khoảng 19h30 ngày 16/10, tàu cá QNa-90129 TS do ông Lương Văn Viên (SN 1976, trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) làm thuyền trưởng, hành nghề câu mực, trên tàu có 54 lao động, đang hoạt động tại tọa độ 13037'N-114039'E (cách mũi An Hòa khoảng 370 hải lý về hướng Đông Nam) bị sóng đánh chìm. Lúc này, tàu cá QNa-90039 TS hoạt động gần khu vực tàu chìm đã vớt được 40 thuyền viên trên tàu QNa-90129 TS. Cùng ngày, một tàu cá khác tại Quảng Nam cũng bị chìm khi đang hành nghề câu mực khiến 1 ngư dân mất tích. Cụ thể, khoảng 1h ngày 17/10, tàu cá QNa 90927 TS do ông Trần Công Trường (42 tuổi, trú xã Tam Giang làm thuyền trưởng), hoạt động tại tọa độ 13032'N-113027'E (cách bờ biển TP Quy Nhơn khoảng 240 hải lý về hướng Đông Đông Nam) thì bị sóng đánh chìm. Tàu cá QNa 91782 TS hoạt động gần khu vực tàu chìm đã vớt được 38 thuyền viên trên tàu cá QNa 90927 TS, hiện tại còn ngư dân Nguyễn Duy Định (63 tuổi, trú tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đang mất tích.