Hôm nay (13/5), các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an TP Thủ Đức làm rõ các tình tiết ban đầu của vụ việc đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người chết và 2 người bị thương, xảy ra tại toà nhà Sarina 1, Khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông.

Công an phong tỏa hiện trường để điều tra vụ 2 người chết, 2 người bị thương ở Khu đô thị Sala. Ảnh: Linh An

Theo cơ quan chức năng, 2 người tử vong là anh Huỳnh Ngọc H. (40 tuổi) và bé Huỳnh Bảo A. (3 tuổi, là con anh H.).

2 người bị thương là vợ và con của anh H., đang cấp cứu tại bệnh viện, là chị Lê Thị Minh X. (35 tuổi) và bé Huỳnh Chí H. (7 tuổi).

Qua điều tra sơ bộ, công an xác định anh H. có biểu hiện không bình thường về tinh thần, có dấu hiệu trầm cảm, lo âu khoảng một tháng nay. Nhận định ban đầu là anh H. đã sát hại vợ con rồi nhảy lầu tự vẫn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h20 rạng sáng 13/5, anh H. gọi điện thoại cho Ban quản lý Block A chung cư Sarina 1, yêu cầu gọi xe cấp cứu đến căn hộ của mình. Ban quản lý và bảo vệ chung cư đã lên căn hộ của anh H. để kiểm tra.

Tại căn hộ, những người có mặt phát hiện vợ và 2 con của anh H. bị thương tích nặng, cơ thể có nhiều vết máu. Lực lượng tại hiện trường đã đưa 3 người đi cấp cứu.

Cùng lúc này, anh H. đã nhảy lầu xuống và tử vong tại chỗ.

Trong 3 người bị thương nặng, bé Bảo A. (3 tuổi) đã không qua khỏi. Chị X. (là vợ của H.) đang điều trị tại bệnh viện FV quận 7, bé Chí H. được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra và làm rõ các tình tiết liên quan.