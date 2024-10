Cục Điều tra Trung ương (CIB) vừa chuyển giao cho DSI 18 hộp đựng các khiếu nại của 325 nạn nhân nghi vấn về kế hoạch kim tự tháp của The Icon Group. Công ty này quảng bá bán hàng trực tuyến các sản phẩm thông qua các đại lý và người bán.

Một quan chức cấp cao của CIB cho biết vẫn còn nhiều hồ sơ khác trong vụ việc này chưa được chuyển giao.

Hơn 8.000 khiếu nại với tổng số tiền thiệt hại lên đến 2,41 tỷ baht (1.800 tỷ đồng) liên quan đến hoạt động kinh doanh của The Icon Group đã được ghi nhận từ người dân các tỉnh ở Thái Lan và từ nước ngoài.

Một quan chức cho biết việc giao vụ án cho DSI sẽ gia tăng hiệu quả trong việc điều tra.

Cảnh sát Cục Điều tra Trung ương đã vận chuyển 18 hộp chứa các đơn khiếu nại và bằng chứng khác trong vụ án Tập đoàn iCon đến Cục Điều tra Đặc biệt vào hôm thứ Hai. (Ảnh: Wassayos Ngamkham)

Tất cả 18 bị can, mỗi người được gọi là "ông chủ" trong hệ thống tiếp thị của The Icon Group, bị bắt vào ngày 16/10 sau khi nhiều người nộp đơn tố cáo The Icon Group lừa đảo hàng nghìn người dân Thái Lan qua các khóa học bán hàng trực tuyến và kinh doanh thực phẩm chức năng, cung cấp thông tin sai sự thật vào hệ thống máy tính.

Ba người nổi tiếng bị bắt giữ gồm: diễn viên Min Pechaya, MC Kan Kantathavorn và Sam Yuranunt Pamornmontri. Bước đầu, họ đều phủ nhận các cáo buộc.

