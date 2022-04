Vụ anh giết em dìm xác xuống vuông tôm, Công an bác tin vợ nghi can tử vong

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tiến hành bắt khẩn cấp nghi can Phạm Văn Tròn (67 tuổi, ngụ khóm 1, phường Tân Xuyên, TP Cà Mau), người sát hại em ruột là ông P.V.N (45 tuổi, ngụ ấp Bào Nhàn, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi Giết người. Sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin vợ nghi can tử vong.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng bác thông tin bắt giam con trai và cháu nội của ông Tròn. Đến thời điểm này, cũng chưa chứng minh vụ việc có đồng phạm.

Hiện trường vụ anh giết em ruột dìm xác xuống vuông tôm ở Cà Mau

Như đã thông tin, ngày 14/4, lực lượng Công an tỉnh Cà Mau tiến hành bơm nước một vuông tôm ở phường Tân Xuyên, TP Cà Mau để tìm thi thể nghi ngờ là người đàn ông mất tích 3 ngày trước. Người mất tích chính là ông P.V.N.

Nghi ngờ ông N. ngã xuống vuông tôm nên mọi người tổ chức mò tìm và phát hiện thi thể ông N. Sau khi hay tin ông N. tử vong thì người mẹ 90 tuổi của ông cũng tử vong.

Theo điều tra ban đầu, ông P.V.N ở cùng mẹ (90 tuổi) và người chị gái bị bệnh. Trong thời gian nuôi mẹ bị bệnh, nằm một chỗ, nạn nhân P.V.N xảy ra mâu thuẫn với ông Tròn.

Ông N. rất kỹ tính trong việc nuôi mẹ bệnh nên đề nghị anh chị em khi đến nhà nuôi, chăm sóc mẹ, phải ngồi cạnh mẹ canh chừng. Từ đó, giữa ông Tròn và ông N. thường xảy ra cãi nhau gay gắt. Ông Tròn ấm ức trong lòng và lên kế hoạch giết ông N.

Đến khoảng 8h ngày 11/4, khi ông N. đi ra vuông tôm, ông Tròn đã ra tay giết em trai. Khi phát hiện em mình chết, ông Tròn kéo thi thể dìm xuống đáy vuông tôm và dùng 2 thanh sắt, 4 cây gỗ cố định lại.

Sau đó, ông Tròn mang hung khí đi giấu. Riêng chiếc xe máy của ông N., ông Tròn đẩy xuống kênh trước nhà mình.

Cũng trong ngày 11/4, ông Tròn đưa vợ đến 1 bệnh viện ở TP Cà Mau điều trị và ở lại bệnh viện đến khi Cơ quan CSĐT bắt giữ.

Ngọc Chúc