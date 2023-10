Ngày 31/10, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, Hồ Thanh Cường (34 tuổi, trú thôn Háo Đức, xã An Nhơn, thị xã An Nhơn) - đối tượng dùng rựa chém chết cha và anh ruột có tiền sử bệnh tâm thần và có sổ điều trị bệnh.

Hiện trường khu vực xảy ra vụ án mạng

Hiện Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định vẫn đang tạm giữ đối tượng Hồ Thanh Cường.

“Cơ quan điều tra chưa khởi tố vụ án và sẽ trưng cầu giám định bệnh tâm thần với Hồ Thanh Cường để điều tra vụ việc”, Đại tá Nguyên nói.

Trước đó như VietNamNet thông tin, khoảng 7h30 sáng ngày 30/10, tại thôn Háo Đức, Hồ Thanh Cường bất ngờ dùng rựa rượt chém anh ruột Hồ Quốc Nhật (42 tuổi) khi đang ngồi trong nhà. Sau đó, Cường tiếp tục đuổi chém ra ngoài sân cho đến khi anh Nhật gục xuống.

Đối tượng Hồ Thanh Cường tiếp tục dùng rựa đuổi chém cha là Hồ Hữu Cảnh (83 tuổi). Khi đang đuổi đánh mẹ ruột là bà Trương Thị Dư (73 tuổi) thì bị hàng xóm và lực lượng chức năng phát hiện, khống chế.

Hậu quả, cha và anh trai tử vong, mẹ ruột của Cường được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định phối hợp Công an thị xã An Nhơn, Công an xã Nhơn An đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.