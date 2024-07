Sở GTVT TPHCM vừa có văn bản gửi Công an TPHCM về việc điều tiết giao thông tại khu vực nút giao An Phú (TP Thủ Đức).

Theo Sở GTVT TP, nút giao thông An Phú (TP Thủ Đức) là khu vực có giao thông phức tạp, là điểm nóng ùn tắc giao thông của TPHCM nhiều năm qua. Nơi đây, có mật độ phương tiện lưu thông rất lớn nên thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài, nhất là các ngày lễ, tết, cuối tuần.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP (Ban Giao thông) đang triển khai thi công dự án xây dựng nút giao thông An Phú với kinh phí hơn 3.400 tỷ đồng. Chủ đầu tư cùng các nhà thầu đang chiếm dụng một phần mặt đường để phục vụ thi công dự án nên tình hình giao thông tại đây khá phức tạp, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân.

Ô tô ùn ứ kéo dài trên đại lộ Mai Chí Thọ theo hướng về nút giao An Phú, TP Thủ Đức. Ảnh: T.K.

Ngoài ra, khi có sự cố trên tuyến đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, lực lượng CSGT (Đội 6 - trực thuộc Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an) chốt chặn tại vị trí điểm quay đầu cầu Bà Dạt, điểm đầu đường dẫn vào cao tốc.

Do đó, ô tô lưu thông theo hướng từ nút giao thông An Phú vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây bắt buộc quay đầu về lại, gây nên tình trạng ùn ứ kéo dài tại khu vực nút giao An Phú.

Sở GTVT TP dự báo trong thời gian tới, tình hình giao thông tại khu vực nút giao thông An Phú còn diễn biến phức tạp, đặc biệt trong thời gian triển khai thi công các hạng mục băng qua phạm vi nút giao này.

Do đó, Sở này đề nghị Công an TPHCM chủ trì phối hợp với Cục CSGT nghiên cứu các giải pháp điều tiết giao thông, trong đó có các kịch bản, tình huống có ùn tắc trên cao tốc, ùn tắc khu vực nút giao An Phú.

Đồng thời, các bên nghiên cứu phương án phối hợp xử lý, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực nút giao thông An Phú và cao tốc; đặc biệt trong dịp lễ, tết.

Ùn tắc hàng cây số qua nút giao An Phú trước ngày tổ chức lại giao thông Hàng nghìn xe các loại nối dài trên những trục đường hướng về nút giao An Phú để di chuyển vào cao tốc TP.HCM - Long Thành.