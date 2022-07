Theo tìm hiểu của VietNamNet, vụ việc trên đã được Thanh tra Chính phủ kết luận từ năm 2017 về việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2005 -2015. Liên quan đến sai phạm trong việc cho phép Công ty Lilama tận thu trái quy định quặng Apatit, trong bản kết luận thanh tra do Phó Tổng thanh tra Nguyễn Văn Thanh ký đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo giao Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai xử lý các vấn đề liên quan. Cụ thể, xác định trách nhiệm và nghiêm túc kiểm điểm theo thẩm quyền đối với lãnh đạo UBND tỉnh, các cơ quan, cá nhân có liên quan trong việc cho phép Công ty Lilama thực hiện dự án xây khách sạn và chủ trương cho tận thu quặng Apatit nhưng không kiểm tra, bảo đảm việc khai thác theo đúng quy định. Có hình thức kỷ luật với lãnh đạo Sở TN&MT giai đoạn 2009-2012 đã buông lỏng kiểm tra, giám sát khi Công ty Lilama xây khách sạn và tận thu quặng không đúng quy định. Đồng thời chỉ đạo công an tỉnh xác minh, làm rõ và xử lý những sai phạm của Công ty Lilama trong việc tận thu quặng. Một nguồn tin thuộc khối nội chính cho VietNamNet biết, kết luận thanh tra xác định rõ đối tượng được thanh tra là tỉnh Lào Cai, đồng thời khẳng định các vi phạm xảy ra tại dự án của Công ty Lilama có trách nhiệm của chính quyền tỉnh Lào Cai. Nguồn tin trên cho biết, thay vì giao cho cơ quan cấp trên xử lý vi phạm, TTCP lại chuyển vụ việc cho UBND tỉnh Lào Cai tổ chức thực hiện làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành trong việc tham mưu để Công ty Lilama khai thác trái phép triệu tấn quặng. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cho việc công bố kết luận thanh tra từ tháng 12/2017 nhưng đến tháng 9/2021 (gần 4 năm sau) cơ quan Công an tỉnh Lào Cai mới ra quyết định khởi tố.