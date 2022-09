Vụ sập tường công trình đang thi công ở Bình Định: Thêm 1 nạn nhân tử vong

Đến 21h tối 15/9, Cơ quan Công an đã xác định được tổng cộng 11 người thương vong trong vụ sập công trình.

Trong đó 4 người chết, 7 người bị thương, 4 nạn nhân chết được xác định là ông Hồ Ngọc Luân (34 tuổi) trú phường Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn; ông Ngô Thanh Trực (37 tuổi), trú xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước; bà Nguyễn Thị Thanh Ái (34 tuổi) trú xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước và ông Phạm Đức Tài (39 tuổi).

Trong danh sách 7 người bị thương, 4 nạn nhân trú ở huyện Tuy Phước là Nguyễn Thanh Quang (41 tuổi), Nguyễn Thị Hoan (37 tuổi), Nguyễn Thanh Vân (70 tuổi), Nguyễn Thành Lập (30 tuổi) và 3 nạn nhân trú ở Thị xã An Nhơn gồm Hồ Văn Hướng (56 tuổi), Nguyễn Thị Gái (41 tuổi) và Trần Văn Đạt (49 tuổi).

Ông Mai Việt Trung, Bí thư Thị uỷ An Nhơn tỉnh Bình Định (áo sơ mi trắng) đến bệnh viện thăm hỏi nạn nhân.

Ngay trong tối nay, lãnh đạo thị xã An Nhơn đã đến bệnh viện thăm hỏi nạn nhân và hỗ trợ thân nhân người bị nạn. Theo đó, ban đầu lãnh đạo thị xã An Nhơn hỗ trợ gia đình có người mất 5 triệu đồng, người bị thương 3 triệu đồng.

Thượng tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết: "Hiện tại, lực lượng đang khám nghiệm hiện trường, tiến hành để phối hợp với các ngành chức năng để làm rõ nguyên nhân. Bây giờ phải làm rõ có liên quan đến trách nhiệm có liên quan đến thiết kế, thi công không, phải có nguyên nhân dẫn đến sập. Một là thiết kế không đủ tải chẳng hạn, hai là thi công hoặc do thời tiết chiều nay giông rồi mưa”./.

