Trưa nay (25/1), nguồn tin của VietNamNet cho biết, nghi phạm gây ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 người thương vong tại địa bàn xóm Xuân Phú, xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, đã thắt cổ tự tử.

Sau khi gây án, đối tượng Hoàng Văn Lan (SN 1979) bỏ chạy bằng xe máy. Trên đường đi, Lan để lại phương tiện bên đường.

Khoảng 11h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng này đã dùng dây thắt cổ tự tử trên khu vực rừng thông thuộc địa bàn xã Xuân Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An).

Như đã đưa tin, vào khoảng 8h15 sáng cùng ngày, Hoàng Văn Lan (trú xóm Xuân Phú, xã Đồng Thành) sang nhà ngoại là ông Thái Duy Lai (SN 1947, trú ở cùng xóm, cách nhà Lan khoảng 300 mét).

Sau khi gây án, đối tượng Hoàng Văn Lan đã thắt cổ tự tử. (Ảnh. HS)

Tại đây, đối tượng này dùng dao truy sát, làm vợ là chị Thái Thị Tính (SN 1979) và bà Nguyễn Thị Phiên (SN 1949, mẹ vợ) tử vong. Riêng ông Thái Duy Lai bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Nghi phạm Hoàng Văn Lan mới chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, giữa 2 vợ chồng đang trong thời gian ly thân.

Nhận được tin báo, Công an huyện Yên Thành phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.