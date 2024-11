Tính đến ngày 5/11 đã vận động mở được 10.009 tài khoản nhận chi trả trợ cấp xã hội, đạt 42,5% và 3.186 tài khoản chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH, đạt 32,5%. Trong đó, một số địa phương đạt kết quả cao như thị trấn Vũ Thư và các xã: Minh Quang, Minh Khai, Dũng Nghĩa, Song Lãng…

Việc nhận chi trả qua tài khoản không dùng tiền mặt giúp người nhận có thể nhận tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng, không cần phải đến các địa điểm nhận tiền mặt giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho cả người nhận và đơn vị chi trả, hạn chế các tiêu cực trong công tác an sinh xã hội.

Tuy nhiên, so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao kết quả trên còn thấp. Để đạt được mục tiêu đến hết ngày 31/12/2024 phấn đấu có trên 75% số người nhận chi trả chế độ an sinh xã hội qua tài khoản, UBND huyện yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền các lợi ích khi mở tài khoản nhận chi trả chế độ an sinh xã hội không sử dụng tiền mặt.

Huy động các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là người thân vận động các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH mở tài khoản nhận tiền chi trả.

Giao tiến độ thực hiện cụ thể đến từng xã, thị trấn; coi kết quả thực hiện vận động các đối tượng mở tài khoản nhận chi trả không dùng tiền mặt là một trong các tiêu chí xem xét thi đua.

Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong các khâu mở tài khoản của các ngân hàng, linh hoạt trong thực hiện thủ tục mở tài khoản để người được hưởng các chế độ yên tâm, tích cực phối hợp thực hiện.