Vừa lên sàn Upcom, cổ phiếu FLC lập tức bị đình chỉ giao dịch

Hôm nay 24/2, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chấp thuận cho cổ phiếu FLC của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC giao dịch trên sàn Upcom.

Theo HNX, sau khi bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) hủy niêm yết, trong trường hợp CTCP Tập đoàn FLC vẫn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng thì cổ phiếu FLC sẽ được đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 133 Nghị định số 155/2020 của Chính phủ.

Do đó, HNX ban hành Quyết định chấp thuận gần 710 triệu cổ phiếu FLC sẽ được đăng ký giao dịch tại sàn Upcom vào ngày 3/3/2023 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 3.500 đồng/cp.

Ngay sau quyết định giao dịch trên sàn Upcom, cổ phiếu FLC vào diện đình chỉ giao dịch.

Tuy nhiên, ngay sau đó, HNX tiếp tục có quyết định đưa cổ phiếu FLC vào diện đình chỉ giao dịch, cũng kể từ ngày 3/3/2023.

HNX cho hay, lý do cổ phiếu FLC bị đình chỉ bởi FLC thuộc diện công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, hoặc là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy bỏ niêm yết nhằm đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư theo quy định.

Trước đó, ngày 20/2 HOSE công bố quyết định huỷ niêm yết gần 710 triệu cổ phiếu FLC do doanh nghiệp này "vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin".

FLC là một doanh nghiệp bất động sản từng nổi tiếng trên thị trường chứng khoán, với số lượng cổ đông hiện khoảng gần 65 nghìn người.

FLC gần đây liên tục vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin và bị đình chỉ giao dịch.

Hồi đầu năm 2023, Tập đoàn FLC rơi vào tình huống hy hữu khi không còn người trong kiểm toán nội bộ sau khi 2 thành viên liên tiếp xin từ chức.

Điều đó cũng có nghĩa hiện FLC không có người làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2021.