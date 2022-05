Vừa tìm thấy cháu bé 3 tuổi bị mẹ khai tử khi còn sống

Tối 23-5, anh Nguyễn Thế Dũng (SN 1981, ngụ huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk - cha cháu N.H.L. bị mẹ khai tử khi còn sống) vui mừng gọi điện thông báo đã tìm thấy con.

Lực lượng công an và gia đình anh Dũng đã tìm thấy cháu bé bị mẹ khai tử

Theo anh Dũng, cháu L. có phần chậm chạp hơn trước nhưng sức khỏe tạm ổn. Cháu ở tại nhà một người lạ mà suốt nhiều năm chung sống vợ chồng, anh chưa bao giờ thấy vợ cũ có mối quan hệ với người này. Làm việc với cơ quan công an, người phụ nữ hơn 50 tuổi - người trông giữ cháu L. khai nhận được chị T.T.N.P. (SN 1990 - mẹ cháu L.) đưa xuống gửi và cam kết không có chuyện mua bán.

"Hiện lực lượng công an và gia đình đang trên đường đưa cháu về Công an phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để giải quyết. Tôi sẽ đề nghị tạm thời giao con cho tôi trông giữ. Sau đó, tôi sẽ làm đơn đề nghị tòa án giao quyền nuôi con cho tôi" - anh Dũng cho biết thêm.

Trước đó, chiều cùng ngày, làm việc với cơ quan công an, chị P. khai nhận đang gửi cháu L. (SN 2019) ở tỉnh Đắk Nông. Sau đó, nhiều cán bộ công an phường đã cùng chị P. và gia đình anh Dũng từ TP Buôn Ma Thuột đi Đắk Nông đón cháu L.

Gia đình anh Dũng tới cơ quan chức năng đề nghị tìm cháu L.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, ngày 11-5, chị P. đến UBND phường Tân An (nơi đăng ký hộ khẩu thường trú) làm thủ tục khai tử cho cháu L. Chị P. khai cháu L. mất vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 4-5 do bệnh viêm phổi và chết tại nhà chứ không phải ở bệnh viện hay cơ sở y tế. Dù cháu đang còn sống nhưng UBND phường Tân An vẫn cấp giấy khai tử cho cháu L.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, trình báo với cơ quan công an nhưng vẫn không thấy con, sáng 23-5, hàng chục người nhà của anh Dũng đã tới UBND phường Tân An yêu cầu phải có biện pháp tìm kiếm. Sau đó, lực lượng 2 phường đã cùng gia đình đi tìm cháu L.

