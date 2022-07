Wakamono ra mắt dầu gội giảm rụng tóc với công nghệ nano dầu olive

Theo Wakamono, đây là loại dầu gội không chứa các hóa chất độc hại, không chứa Phathalates, Sulfates, SLS, Parabens, Silicone, Keratin và không hương tổng hợp.

Các kết quả thử nghiệm và đánh giá tại Trung tâm phân tích Dermaclaim - Tây Ban Nha cho thấy khả năng nano dầu olive của Wakamono giúp giảm ros (Reactive oxygen species) vượt trội lên tới 40%, giúp bảo vệ tóc ngăn rụng. Vì thế dầu gội Wakamono không chỉ phục hồi tóc bị hư tổn nặng do hóa chất mà còn có thể ngăn rụng tóc hiệu quả với các tác nhân ROS khác như : bức xạ ánh nắng mặt trời, ô nhiễm môi trường, stress căng thẳng, do thay đổi nội tiết, do thay đổi khi mang thai. Sử dụng hàng ngày để kéo dài việc bảo vệ ngăn rụng tóc. Đặc biệt, công nghệ nano dầu olive này đã được Wakamono đăng ký bảo hộ sáng chế tại Mỹ.

Nhu cầu lớn phục hồi tóc trong việc làm đẹp tóc

Tóc bị hư tổn bởi chất hóa học (nhuộm, tẩy, ép tóc..) làm tóc có xu hướng trở nên mỏng hơn và dễ gãy hơn. Những tổn thương do mất khối lượng mao mạch có thể rất sâu sắc, ảnh hưởng trực tiếp đến độ bóng và mềm của tóc.

Dòng dầu gội Wakamono dành cho tóc mỏng dễ gãy rụng đã được thiết kế để khắc phục tình trạng hư tổn nặng nề này. Phục hồi dưỡng chất cho sợi tóc, tái tạo tóc và tạo cho tóc một kết cấu đồng đều hơn. Một dòng sản phẩm để cung cấp cho tóc sức sống, độ bóng và mềm mại ngay từ lần sử dụng đầu tiên.

Người mẫu và sản phẩm dầu gội Wakamono giảm gãy rụng tức thì và ngăn gãy rụng

Nhờ công nghệ nano sinh học tạo ra hoạt chất nano dầu olive, ngay lập tức phục hồi tóc hư tổn, phục hồi lipid bị mất từ ​​các sợi mao mạch, với tác dụng chống gãy rụng và làm dày tóc, mềm mượt hơn và dễ tạo kiểu hơn. Tóc được xử lý sâu và nuôi dưỡng hiệu quả, đem đến sự mềm mại khi chạm vào và có hương thơm từ tinh dầu thiên nhiên hữu cơ tiêu chuẩn USDA Mỹ. Từ đó, mái tóc được nuôi dưỡng và phục hồi. Tóc bớt giòn, dày hơn, tóc chắc khỏe và đàn hồi hơn.

Dầu gội công nghệ mới cho việc phục hồi tóc hư tổn và rụng

Công nghệ nano sinh học của Wakamono được đăng ký sáng chế tại Mỹ đã tạo ra hoạt chất kích hoạt ngăn rụng tóc siêu thẩm thấu vào cấu trúc tóc và da đầu ngoài việc giảm ROS cho tóc và da đầu, nano dầu olive còn len lỏi sâu cấu trúc sợi tóc một cách có mục tiêu và cung cấp dưỡng chất trọn vẹn đã giúp cho tóc suôn dày, bóng mượt chắc khỏe từ đó giúp giảm gãy rụng tóc.

Con đường tác động của nano dầu olive giúp ngăn rụng tóc - Bước tiến trong ngành công nghiệp chăm sóc tóc

Wakamono nhận ra rằng mỗi phụ nữ và mỗi loại tóc đều có một vẻ đẹp riêng, không giống ai. Nhờ công nghệ nano sinh học tiên tiến, dầu gội Wakamono cung cấp các hệ thống chăm sóc cho mọi nhu cầu cụ thể, với kết quả đã được chứng minh. Tóc khỏe hơn, được tái tạo để trông đẹp ở bên ngoài như cảm nhận bên trong.

Ông Lại Nam Hải chủ tịch hội đồng quản trị, nhà phát minh công nghệ tại Wakamono cũng là người sáng chế ra công nghệ nano dầu olive, cho biết: “Quá trình tạo ra nano dầu olive đã khó thì việc ứng dụng thực tiễn vào trong thành phần dầu gội còn khó hơn gấp nhiều lần, nó đòi hỏi phải hoàn thiện kỹ thuật cao về độ đồng đều và dầu gội phải để được ít nhất 3 năm sử dụng vẫn giữ nguyên chất lượng và hiệu quả của sản phẩm”.

Ngoài việc ứng dụng vào dầu gội, Wakamono còn ứng dụng vào các sản phẩm chăm sóc tóc khác như dầu xả làm dày tóc, xịt dưỡng tóc cải thiện sơ rối gãy rụng, serum cho da đầu kích thích mọc tóc, gel vuốt tóc và dầu dưỡng bảo vệ tóc…

Hình minh họa công nghệ Nano Biotech của Wakamono tạo nên siêu hoạt chất nano dầu olive có hiệu quả vượt trội phục hồi cho tóc hư tổn gãy rụng

Theo đại diện Wakamono, đây là lần đầu tiên Wakamono có thể phục hồi những vùng tóc bị tổn thương do tóc sơ yếu gãy rụng mà dùng những hoạt chất thiên nhiên hiệu quả một cách vượt trội và an toàn tự nhiên.

Bên cạnh đó, điểm nổi bật của dầu gội Wakamono là liệu pháp mùi hương tinh dầu thiên nhiên thật sự 100% hữu cơ tạo lưu hương lâu kết hợp với nano dầu olive, đem đến cảm giác thư giãn, sảng khoái, thơm ngát khi sử dụng và thiết kế theo sở thích và hoạt động hằng ngày của từng đối tượng. Trong đó, dòng Dầu gội Wakamono Lab Nature dành cho phong cách và sở thích yêu thiên nhiên, spa, nghỉ dưỡng. Dòng Dầu gội Wakamono Mama Care dành cho Mẹ bầu và sau sinh. Dòng Dầu gội Wakamono chuyên biệt dành cho nam và nữ riêng cần phục hồi và giảm nhanh rụng tóc, kích thích mọc tóc tự nhiên an toàn.

Sản phẩm hiện được bán tại các chuỗi cửa hàng như BeautyBox, Hasaki, Con Cưng, Nam An, NamiMom.. và các đại lý trên toàn quốc. Hoặc trên trang thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki, TiktokShop chính hãng Wakamono.

Tố Uyên