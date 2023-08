Sau một ngày tham quan thiên đường nhiệt đới MerryLand Quy Nhơn, trải nghiệm nhà mẫu, thưởng thức ẩm thực phong vị địa phương… chiều tối cùng ngày 2/9, chương trình âm nhạc và biểu diễn nhạc nước Wave of the sea sẽ mang đến thành phố bán đảo những thanh âm căng tràn sức sống, những giai điệu cuồng nhiệt đầy đam mê, thăng hoa cảm xúc với những ca khúc đã từng khuynh đảo thị trường cùng những nhạc phẩm đang thịnh hành.

Trong không gian nồng nàn hương biển, giữa mây trời tươi đẹp, những làn sóng âm nhạc của Wave of the sea sẽ đưa khán giả trở miền ký ức đáng nhớ qua tiếng hát đầy chất riêng của Ưng Hoàng Phúc, nam ca sĩ đã từng làm say đắm biết bao trái tim yêu nhạc thế hệ 8x, 9x. Khi thước phim kỷ niệm vừa đi qua, những giai điệu tươi trẻ, “catchy, trendy” của một ca khúc mới do Ưng Hoàng Phúc thể hiện sẽ vang lên cùng những vũ điệu quyến rũ, mở lối đến một không gian âm nhạc tươi mới và lôi cuốn.

MerryLand Quy Nhơn sẵn sàng tỏa sáng trong đêm nhạc Wave of the sea

Trở lại MerryLand Quy Nhơn, bên cạnh vai trò MC của Wave of the sea cùng với Quang Huy, Hoa hậu Miss World Vietnam 2022 Mai Phương sẽ làm khán giả bất ngờ khi thể hiện khả năng ca hát trong một ca khúc nổi tiếng do Richard Carpenter và John Bettis đồng sáng tác.

Sự xuất hiện của dàn sao nữ Lona, Chu Thúy Quỳnh, Hoàng Dung Phạm cũng hứa hẹn mang đến những nhạc phẩm đang được giới trẻ đón nhận nồng nhiệt. Đan kết với thanh âm rộn ràng của Wave of the sea, ba nữ ca sĩ trẻ sẽ thể hiện những bài hát nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của mình.

Thành phố bán đảo là điểm đến của những sự kiện văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí… hoành tráng, thu hút sự quan tâm của khán giả trong và ngoài nước. Ảnh minh hoạ

Từ cảm hứng phóng khoáng và mạnh mẽ của thành phố biển Miami (Mỹ), Wave of the sea như lan tỏa và hòa cùng nhịp sống sôi động, cuồng nhiệt của quận du thuyền Marina District - phân khu mới thuộc thành phố MerryLand Quy Nhơn vừa ra mắt. Hành trình ấy không thể thiếu những vũ điệu hiện đại và nóng bỏng, cùng những giai điệu hứng khởi qua màn trình diễn của DJ.

Với sự tham gia của vũ đoàn Oxy Band và DJ Red Egg, Wave of the sea sẽ bùng nổ khoảnh khắc ấn tượng, gieo vào lòng khán giả những sóng nhạc phấn khích đầy đam mê. “Bữa tiệc âm nhạc” thịnh soạn và mãn nhãn giữa biển trời Hải Giang trong kỳ nghỉ lễ dài ngày 2/9 hứa hẹn mang đến một sắc diện mới cho MerryLand Quy Nhơn, trẻ trung hơn, sành điệu hơn.

Buổi tối muộn cùng ngày, chương trình biểu diễn nhạc nước sẽ được diễn ra, góp thêm sắc màu cho dịp Lễ. Vũ điệu nước hòa cùng âm thanh, ánh sáng “vẽ” nên bức tranh huyền ảo, lung linh đầy mê hoặc trong tiếng nhạc nhiều cung bậc trầm bổng. Tất cả những hoạt động thú vị xuyên suốt ngày dài sẽ làm nên một kỳ nghỉ lễ khó quên trong lòng du khách khi đến với dự án thành phố bán đảo du lịch thương mại thông minh đẳng cấp quốc tế MerryLand Quy Nhơn. Miền kỳ quan cũng trở thành một địa điểm tham quan, vui chơi, giải trí mới cho du khách khi ghé thăm thành phố biển trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.

Bên cạnh việc mở ra không gian lưu trú, nghỉ dưỡng, kinh doanh, trải nghiệm, tham quan mua sắm… MerryLand Quy Nhơn còn là địa điểm tổ chức những sự kiện hoành tráng, quy mô. Đây cũng là một trong những tầm nhìn dài hạn của Nhà phát triển dự án - Hưng Thịnh Land khi kiến tạo MerryLand Quy Nhơn. Minh chứng cho điều này, trong những năm qua thành phố bán đảo đã đăng cai tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao, vui chơi giải trí, các cuộc thi sắc đẹp… đẳng cấp, thu hút sự quan tâm của khán giả trong nước và quốc tế.

Thế Định