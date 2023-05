Ngày 1/5, nữ diễn viên Willow Shields bất ngờ đăng tải hình ảnh khỏa thân của mình lên trang Instagram cá nhân. Ngay lập tức, hành động “khác lạ” của Willow Shields thu hút sự chú ý của nhiều khán giả.

Willow Shields tự đăng ảnh khỏa thân lên trang Instagram của mình.

Willow Shields giải thích đây là hành động để chống lại những kẻ đang muốn lợi dụng hình ảnh riêng tư của cô để kiếm tiền. Nữ diễn viên của The Hunger Games cho hay: “Tôi bị hacker tấn công và tống tiền bởi những bức ảnh khỏa thân riêng tư - thứ mà không bao giờ tôi chia sẻ với người khác. Tôi đang cố lấy lại quyền kiểm soát. Đây là bức ảnh mà chúng gửi qua email và đe dọa sẽ công khai nó cho gia đình, bạn bè và cả thế giới biết được”.

Willow Shields tiết lộ mình bị hacker tấn công và tống tiền bằng ảnh nóng.

Chính vì thế, Willow Shields đã chủ động công khai bức ảnh vì cô không muốn để người khác đưa ra những quyết định liên quan đến cơ thể mình. “Đây là cơ thể tôi và tôi sẽ chia sẻ hình ảnh của nó với bất kỳ ai mà tôi muốn”, Willow Shields khẳng định.

Nữ diễn viên hiện đã báo cáo với FBI và quyết tâm tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện. Thông qua câu chuyện của mình, Willow Shields muốn mọi người không sợ hãi và hãy đứng lên chống lại những kẻ lợi dụng hình ảnh riêng của người khác để kiếm tiền.

Hành động của Willow Shields nhận được sự ủng hộ của một bộ phận khán giả.

Hành động quyết đoán của Willow Shields nhận được lời động viên từ phía người hâm mộ. Không ít người cho rằng Willow Shields đã giúp nhiều người đang rơi vào tình huống tương tự trở nên dũng cảm hơn. Bài đăng của Willow Shields nhận gần 100.000 lượt likes cùng nhiều bình luận ủng hộ.

Willow Shields không phải là nữ nạn nhân duy nhất bị hacker tấn công và đe dọa tống tiền bằng ảnh nóng. Năm 2014, Jennifer Lawrence (đóng vai Katniss trong The Hunter Games) cũng từng bị tấn công, lấy cắp ảnh khỏa thân rồi đăng những bức ảnh ấy lên mạng. Sự cố khiến Jennifer Lawrence chịu đả kích nặng nề.

Willow Shields được nhiều người yêu mến qua các vai diễn của mình.

Nữ diễn viên Willow Shields sinh năm 2000 và được nhiều người biết đến khi vào vai em gái của nữ chính Katniss trong bom tấn The Hunger Games. Ngoài ra, Willow Shields còn tham gia diễn xuất trong các bộ phim khác như Spinning Out, Into the Rainbow, When time got louder…