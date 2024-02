ĐT Iran là đội cuối cùng góp mặt ở vòng tứ kết sau khi đánh bại Syria với tỷ số 5-3 ở loạt luân lưu cân não.

Trước đó, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1 trong 120 phút nghẹt thở. Omar Khribin là người mở tỷ số trên chấm phạt đền trong hiệp một, trước khi phải nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 90+1. Xen giữa là bàn gỡ hòa 1-1, cũng trên chấm 11m của Syria.

Iran đoạt tấm vé cuối cùng vào tứ kết Asian Cup. Ảnh: AFC

Đoạt vé vào vòng tứ kết, Iran chạm trán Nhật Bản ở vòng đấu dành cho 8 đội xuất sắc nhất Asian Cup năm nay. Đây là màn tái hiện lại vòng bán kết Asian Cup 2019, khi đó Nhật Bản đè bẹp đội bóng Tây Á 3 bàn không gỡ.

“Samurai xanh” dễ dàng đánh bại các cầu thủ Bahrain nhờ các pha ghi bàn của Ritsu Doan (31’), Takefusa Kubo (49’) và Ayase Ueda (72’).

Như vậy, 8 đội bóng góp mặt ở vòng tứ kết Asian Cup 2023 gồm Australia, Jordan, Tajikistan, Qatar, Uzbekistan, Hàn Quốc, Nhật Bản và Iran.

Ngoài cặp đấu Nhật Bản vs Iran, ba trận còn lại của vòng 8 đội gồm Tajikistan vs Jordan, Australia vs Hàn Quốc và Qatar vs Uzbekistan.

8 cặp đấu vòng tứ kết Asian Cup 2023. Ảnh: AFC

Theo phân nhánh, hai đội thắng ở cặp đấu giữa Tajikistan vs Jordan sẽ chạm trán đội thắng của cặp Australia vs Hàn Quốc ở trận bán kết 1. Tương tự, hai đội thắng ở hai trận Iran vs Nhật Bản và Qatar vs Uzbekistan sẽ đối đầu nhau ở trận bán kết 2.

Theo lịch, vòng bán kết diễn ra vào các ngày 6 và 7/2. Hai đội thắng giành quyền vào chung kết Asian Cup, tranh ngôi vô địch diễn ra vào ngày 10/2.

Lịch thi đấu vòng tứ kết Asian Cup 2023 Ngày Giờ Trận đấu Vòng Trực tiếp 2/2 18h30 Tajikistan - Jordan Tứ kết 1 VTV5, FPT Play 22h30 Úc - Hàn Quốc Tứ kết 2 VTV5, FPT Play 3/2 18h30 Iran - Nhật Bản Tứ kết 3 VTV5, FPT Play 22h30 Qatar - Uzbekistan Tứ kết 4 VTV5, FPT Play

Video Iran 1-1 Syria (pen 5-3)

