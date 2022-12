Xác định 8 cặp đấu vòng knock-out World Cup 2022

Giống như bảng E, lượt trận cuối bảng H diễn ra đầy kịch tính và có cả cơn địa chấn mang tên Hàn Quốc.

Trong tình thế buộc phải thắng, Hàn Quốc đã chơi trận cầu cảm tử trước Bồ Đào Nha có cả Ronaldo trong đội hình xuất phát.

Dù bị dẫn trước từ khá sớm nhưng Son Heung-min và các đồng đội đã làm nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, với pha ghi bàn quyết định của Hwang Hee-chan ở những phút bù giờ.

Kết quả này là điều kiện cần, và điều kiện đủ cũng tới đối với đội bóng xứ sở Kim chi. Bởi chiến thắng 2-0 của Uruguay trước Ghana là không đủ giúp họ đi tiếp. Hàn Quốc mới là đội đoạt tấm vé còn lại của bảng H nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn Suarez và các đồng đội (4 so với 2), do hai đội cùng có 4 điểm và hiệu số là 0.

Tại bảng G, Thụy Sĩ đã giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước Serbia để góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp với tư cách nhì bảng.

Trong khi đó, dù để thua Cameroon ở những phút cuối nhưng Brazil vẫn giữ được ngôi đầu bảng G khi có hiệu số tốt hơn Thụy Sĩ.

Như vậy, 8 cặp đấu của vòng knock-out là: Hà Lan vs Mỹ, Argentina vs Australia, Anh vs Senegal, Pháp vs Ba Lan, Croatia vs Nhật Bản và Tây Ban Nha vs Maroc, Brazil vs Hàn Quốc và Bồ Đào Nha vs Thụy Sĩ.

Đáng chú ý, trong số 16 đội vượt qua vòng bảng thì châu Á có tới 3 đội tuyển là Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia.

Theo lịch, vòng 1/8 World Cup diễn ra từ ngày 3/12 đến ngày 7/12. Tám đội thắng sẽ giành quyền vào vòng tứ kết.

