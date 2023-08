Từ ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch World Cup nữ 2023, ĐT nữ Đức bất ngờ để nữ Hàn Quốc cầm hòa với tỉ số 1-1, qua đó bị loại khi chỉ có được vị trí thứ 3 bảng H với 4 điểm .

ĐT nữ Đức gây thất vọng khi bị loại ngay từ vòng bảng. Ảnh: Reuters

Bởi ở cặp đấu cùng giờ, Maroc tiếp tục viết thêm trang sử mới cho bóng đá nữ nước này khi đánh bại nữ Colombia với tỉ số 1-0. Kết quả này đưa đội bóng Bắc Phi vào vòng 1/8 ngay trong lần đầu tiên dự World Cup nữ.

Như vậy, hai tấm vé cuối cùng vào vòng 16 đội là Colombia nhất bảng H, Maroc cùng có được 6 điểm nhưng kém về hiệu số bàn thắng – bại nên xếp nhì.

Ở vòng 1/8 World Cup nữ 2023, Colombia sẽ gặp đội xếp thứ hai bảng F là Jamaica. Trong khi đó, “hiện tượng” Maroc chạm trán đội đầu bảng F là các cô gái Pháp.

ĐT nữ Maroc liên tiếp gây bất ngờ. Ảnh: Reuters

Sáu cặp đấu còn lại đều được đánh giá ngang tài cân sức gồm Thụy Sĩ vs Tây Ban Nha, Nhật Bản vs Na Uy, Hà Lan vs Nam Phi, Thụy Điển vs Mỹ, Úc vs Đan Mạch, Anh vs Nigeria.

Theo lịch, vòng 1/8 World Cup nữ 2023 diễn ra trong 3 ngày từ mùng 5 đến 8/8.

Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup nữ 2023