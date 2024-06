Tại bảng F, Georgia bất ngờ đánh bại Bồ Đào Nha với tỷ số 2-0 để giành vé đi tiếp, khi là một trong 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Cũng phải nói rằng, Selecao đã cất giữ hầu hết các trụ cột nên Georgia mới có cơ hội tạo nên cơn địa chấn ngay trong lần đầu tiên tham dự EURO.

Georgia làm nên lịch sử ngay trong lần đầu tiên tham dự VCK EURO. Ảnh: UEFA

Ở trận đấu còn lại của bảng F, Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua CH Séc với tỷ số 2-1 nhờ được chơi hơn người, qua đó đứng nhì bảng F và có vé vào vòng knock-out tại EURO 2024.

Trong khi đó tại bảng E, cả hai cặp đấu đều kết thúc với tỷ số hòa (Slovakia 1-1 Romania và Ukraine 0-0 Bỉ) ở lượt trận cuối tạo nên màn kết thúc vô cùng thú vị khi cả 4 đội đều có được 4 điểm.

Đây là lần đầu tiên thành tích trên xảy ra trong lịch sử các kỳ Euro trước đó. Điều này đã cho thấy sức cạnh tranh hấp dẫn của sân chân lớn nhất cấp độ đội tuyển ở lục địa già, và đây được xem là thành tích rất khó để lặp lại trong các kỳ Euro tiếp theo.

Và một trong bốn cái tên kể trên đã phải dừng bước ở vòng bảng, và may mắn đã không đứng về phía Ukraine khi họ xếp cuối bảng E. Lý do là bởi đoàn quân của HLV Serhiy Rebrov là đội có hiệu số kém nhất so với những đối thủ còn lại khi chỉ có hiệu số -2.

Trước đó, các đội góp mặt ở vòng knock-out gồm: Đức, Thụy Sĩ, Italy, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Slovenia, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Áo và Slovakia.

Lịch thi đấu vòng 1/8 EURO 2024 NGÀY GIỜ CẶP ĐẤU TRỰC TIẾP 29/6 23h00 Thụy Sĩ vs Italy VTV2, TV360, HTV TT, THVL 30/6 02h00 Đức vs Đan Mạch VTV3, TV360, HTV TT, THVL 23h00 Anh vs Slovakia VTV2, TV360, HTV TT, THVL 1/7 02h00 Tây Ban Nha vs Slovenia VTV3, TV360, HTV TT, THVL 23h00 Pháp vs Bỉ VTV2, TV360, HTV TT, THVL 2/7 02h00 Bồ Đào Nha vs Slovenia VTV3, TV360, HTV TT, THVL 23h00 Romania vs Hà Lan VTV2, TV360, HTV TT, THVL 3/7 02h00 Áo vs Thổ Nhĩ Kỳ VTV3, TV360, HTV TT, THVL

*Tiếp tục cập nhật...