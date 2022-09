Xác minh vụ chủ hụi ôm hàng trăm tỷ đồng “biến mất” ở Hải Phòng

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang – Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận, rạng sáng 11/9 đã bắt được nghi can dùng súng cướp ngân hàng ở tỉnh này xảy ra hơn hai ngày trước. Nghi can đã khai địa điểm giấu súng và tiền cướp được.