Xe bán tải điện có nguy hiểm hơn bán tải chạy xăng?

Xe điện, đặc biệt là bán tải điện đang làm mưa làm gió trong ngành công nghiệp ô tô. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp về động cơ chạy bằng pin. Chúng ta đều biết pin lithium-ion rất nặng. Câu hỏi đặt ra là điều đó có làm cho xe điện nguy hiểm hơn không? Xe bán tải điện có nguy hiểm hơn xe bán tải chạy xăng, dầu truyền thống? Khối lượng lớn mà pin mang theo có ảnh hưởng đến sự an toàn cho người sử dụng không?

Xe tải điện có nặng hơn xe bán tải truyền thống không?

Đầu tiên, GMC Hummer EV mới là một ví dụ điển hình về những chiếc xe bán tải điện có trọng lượng lớn. Chiếc này nặng 9.000 lbs(4.082kg), khá khác biệt so với chiếc Hummer chạy bằng xăng mà công ty đã phát hành vào năm 2010, nặng 4.900 lbs (2.222kg). Không chỉ sự khác biệt về trọng lượng là đáng kể mà cả khả năng tốc độ cũng vậy. Ngoài ra, GMC Hummer EV không phải là chiếc bán tải điện duy nhất có thể di chuyển rất nhanh.

Theo Review Geek , hầu hết các xe điện hiện tại có sẵn hoặc sắp ra mắt đều nặng hơn khoảng 10-30% so với các mẫu xe chạy bằng xăng. Các mẫu xe như Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5 hay Kia EV6 nặng hơn phiên bản chạy xăng nhưng không nặng đến mức nguy hiểm.

Tuy nhiên, xe bán tải điện lại chạy nhanh, điều này khiến chúng nguy hiểm hơn xe chạy bằng động cơ đốt trong. Ví dụ, Ford F-150 Lightning nặng gần 6.600 lbs (2.990kg), nhiều hơn khoảng 2.000 lbs (907kg) so với F-150 truyền thống. Mẫu xe EV mới của Ford không phải là chiếc xe bán tải duy nhất mắc phải điều tương tự. Gần như mọi chiếc xe bán tải điện được biết đến đều nặng hơn.

Xe bán tải điện nguy hiểm vì chúng chạy nhanh

Như đã nói ở trên, một chiếc Ford F-350 Dently 2018 khổng lồ nặng 8.060 lbs (3.655kg). Nhưng GMC Hummer EV mới thậm chí còn nặng hơn khoảng 1.000 lbs (453kg).

Như vậy, nếu thủ nghiệm chiếc F-350 và tưởng tượng nó có thể tăng tốc từ 0 đến 100km/ giờ chỉ trong 3 giây. Đó là những gì Hummer EV có thể làm được dù nó còn nặng hơn cả F-350. Xe bán tải điện vẫn duy trì kích thước khổng lồ như xe bán tải truyền thống nhưng khi chạy ở tốc độ cao sẽ gặp nhiều vấn đề hơn.

Các vấn đề như khó kiểm soát và khó khăn hơn khi muốn dừng lại hoàn toàn. Nói tóm lại, những người lái xe bán tại điện chạy quá tốc độ sẽ rất nguy hiểm.

Xe điện nhiều trang bị an toàn hơn xe chạy bằng khí đốt trong

Theo ghi nhận của Review Geek, ô tô điện và xe bán tải điện an toàn hơn ô tô chạy bằng khí đốt trong vì chúng được trang bị nhiều trang bị an toàn hơn. Các mẫu xe điện ngày nay đều được trang bị đầy đủ các tính năng như camera trước sau, cảm biến, công nghệ hỗ trợ người lái, tránh va chạm, phanh tự động và nhiều hơn thế nữa. Do đó, những mẫu xe này lái xe an toàn hơn nhiều so với các loại xe trước đây. Tuy nhiên, EVs rất nặng, vì trọng lượng của ổ pin ở phía dưới.

Theo Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc (NHTSA) , xe điện có khả năng an toàn hơn xe chạy bằng xăng, dầu. Ngoài ra, một nghiên cứu của NHTSA cho biết khả năng hành khách bị thương bên trong xe điện trong một vụ tai nạn thấp hơn so với xe chạy xăng. Nhìn chung, sự an toàn của EV là một cải tiến so với các mẫu xe truyền thống; mối nguy hiểm nằm ở những phương tiện di chuyển nhanh, hạng nặng và người lái xe mất tập trung (hoặc tồi).

Hoàng Anh (theo Motorbiscuit)

